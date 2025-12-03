До 15 лет приговорен "экс-регионал", который корректировал атаки рашистов на Сумщину, - СБУ
Еще один агент ФСБ, который шпионил для врага в Сумской области, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о предателе
Установлено, что задание врага выполнял 65-летний бывший "функционер" местной ячейки запрещенной Партии регионов. Он собирал для рашистов координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, по которым враг готовил удары из дальнобойной артиллерии и управляемыми авиабомбами.
"Эксрегионал" попал в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны во время поездок к родственникам в Россию. После 24 февраля 2022 года на мужчину дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы и запросил разведданные о дислокации Сил обороны в приграничном регионе.
Для сбора информации предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрытно фиксировал расположение украинских защитников. Кроме этого, агент завуалированно выпытывал информацию об защитниках Сумщины во время разговоров со знакомыми. Также в беседах злоумышленник одобрительно реагировал на вражеские обстрелы региона и героизировал рашистов.
Задержание и приговор
Сотрудники СБУ задержали агента в июне 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи укрепрайонов украинских войск.
Во время обысков у него изъяли российский паспорт, партийный билет запрещенной Партии регионов и смартфон с несколькими мессенджерами, которые он использовал для контактов с куратором от ФСБ.
Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
