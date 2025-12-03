До 15 років засуджено "ексрегіонала", який коригував атаки рашистів на Сумщину, - СБУ
Ще один агент ФСБ, який шпигував для ворога на Сумщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про зрадника
Встановлено, що завдання ворога виконував 65-річний колишній "функціонер" місцевого осередку забороненої Партії регіонів. Він збирав для рашистів координати підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби, по яких ворог готував удари з далекобійної артилерії та керованими авіабомбами.
"Ексрегіонал" потрапив у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни під час поїздок до родичів у Росію. Після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби і запросив розвіддані про дислокацію Сил оборони у прикордонному регіоні.
Для збору інформації зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував розташування українських захисників. Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Сумщини під час розмов зі знайомими. Також у бесідах зловмисник схвально реагував на ворожі обстріли регіону та героїзував рашистів.
Затримання та вирок
Співробітники СБУ затримали агента у червні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу укріпрайонів українських військ.
Під час обшуків у нього вилучено російський паспорт, партійний квиток забороненої Партії регіонів та смартфон із декількома месенджерами, які він використовував для контактів з куратором від ФСБ.\
Суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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