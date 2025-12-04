До 15 років засуджено зрадника, який коригував атаки РФ по Черкащині, - СБУ

Агент ФСБ, якого викрили у квітні цього року на коригуванні ворожого вогню по Черкащині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що завдання ворога виконував 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на ФСБ.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після вербування агент об’їжджав територію області, намагаючись виявити РЛС-станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Такі дані були потрібні рашистам, щоб "обійти" українську ППО під час нових серій ракетно-дронових ударів по регіону.

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Також зрадник намагався скоригувати комбіновану атаку по місцевому ТЦК. Для цього він прибув до будівлі режимного об’єкта під виглядом оновлення облікових даних і звідти "скинув" ФСБ свою геолокацію.

Затримання зрадника

Як зазначається, контррозвідка СБУ затримала зрадника "на гарячому", коли він шпигував поблизу периметра місцевого об’єкта Сил оборони. Фігурант проводив дорозвідку біля потенційної "цілі", по якій рашисти готували повітряний удар.

Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідінформації та контактів з куратором.

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Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).