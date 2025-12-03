Експрем’єра Азарова заочно засудили до 15 років за ґратами за державну зраду
Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України часів Віктора Януковича –– Миколу Азарова –– винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.
Про це йдеться у вироку суду за 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Вирок суду
У березні 2024 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти Азарова та його помічниці.
У висновку — суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Оскільки засуджений переховується на території РФ, вирок винесли заочно.
Робота на пропаганду РФ
У 2023 році слідчі з’ясували, що Азаров, перебуваючи на території РФ, створив телеграм-канал, де активно розміщував пропагандистські й антиукраїнські публікації.
Слідство встановило, що в інформаційно-підривній діяльності Азарову допомагали дві громадянки України. Йдеться про чинну (на момент викриття) та колишню співробітниць Шевченківської райдержадміністрації Києва. Жінки готували, редагували та надсилали кураторам провокативні тексти для публікацій.
Азарова та його другу помічницю засудили за:
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
- державну зраду.
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Ну що,Микола Янович, пора лісоповал.
до 5 років умовно
ти хочеш шоб він мусарів посадив?
имеетсяимелась. 15 лет это херня. Тому кто глаз положил конфискация нужна.
Читайте Біблію
Або,порівняно з тим,хто надав дерьмаку такі можливості.
Судя из декларации, которую Азаров подавал в 2013 году, жилой дом площадью 594 кв.м. и участок 0,1 га на ул. Зверинецкая,1 принадлежала именно ему.
суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Источник: https://censor.net/ru/n3588473
Смотрите, кто купит по остаточной стоимости. Тому и нужно было решение суда. А 15 лет, то таке.
А Божий суд ніхто не обмине.
Суддів теж там чекають
Й тепер Українці годуватимуть цю падлюку?!
На шибеницю його, й крапка!