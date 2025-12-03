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Новини Справа Азарова
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Експрем’єра Азарова заочно засудили до 15 років за ґратами за державну зраду

Микола Азаров

Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України часів Віктора Януковича –– Миколу Азарова –– винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Про це йдеться у вироку суду за 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Вирок суду

У березні 2024 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти Азарова та його помічниці.

У висновку — суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Оскільки засуджений переховується на території РФ, вирок винесли заочно.

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Робота на пропаганду РФ

У 2023 році слідчі з’ясували, що Азаров, перебуваючи на території РФ, створив телеграм-канал, де активно розміщував пропагандистські й антиукраїнські публікації.

Слідство встановило, що в інформаційно-підривній діяльності Азарову допомагали дві громадянки України. Йдеться про чинну (на момент викриття) та колишню співробітниць Шевченківської райдержадміністрації Києва. Жінки готували, редагували та надсилали кураторам провокативні тексти для публікацій.

Азарова та його другу помічницю засудили за:

  • публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
  • державну зраду.

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Автор: 

Азаров Микола (1872) вирок (1200) державна зрада (1825)
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Топ коментарі
+10
кровосісі !
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03.12.2025 17:53 Відповісти
+7
а заочно повісити можна-на одній гілляці з МІНДІЧЕМ?
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03.12.2025 17:55 Відповісти
+7
Бімба для Азірова....
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03.12.2025 17:59 Відповісти
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кровосісі !
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03.12.2025 17:53 Відповісти
Крівосісю потрібно повернути в Україну і примусити працювати в уряді в якості прем'єра в наручниках.
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03.12.2025 18:24 Відповісти
а заочно повісити можна-на одній гілляці з МІНДІЧЕМ?
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03.12.2025 17:55 Відповісти
Нет. Но он заочно отсидит и, через 15 лет, судимость будет погашена.
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03.12.2025 18:22 Відповісти
Хватє скіглиті,пора браті лопату і йті годуваті свою сім'ю.
Ну що,Микола Янович, пора лісоповал.
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03.12.2025 17:57 Відповісти
Бімба для Азірова....
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03.12.2025 17:59 Відповісти
Чи нє "лісапавіл"? Типу лис валіті?
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03.12.2025 18:00 Відповісти
Лопата - позивний дипломата Кулєбякі?
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03.12.2025 18:01 Відповісти
Не пройшло і 12 років..зелене правосуддя, клоунада суцільна, ще розстріляйте, блазні.
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03.12.2025 17:58 Відповісти
хм...ти на що натякаєш коли поєднуєш "зелене" та "12 років"?!
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03.12.2025 18:02 Відповісти
Портновські суддівські, побачили чіткі «перспективи» наслідків своєї бездіяльності з 2019 року, на прикладі Сирійських колег, повішених пересічними Сирійцями, після втечі башара асада!?!?!?!?
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03.12.2025 18:07 Відповісти
Зе-банду не захищаю, та шо робили папєрєднікі??? Досі за розстріл Майдану ні хто не сидить! Аваков всім індульгенцію дав! Де результати свободівського генпрокурора та Луценка??? Чи ти думаєш, що схеми в Енергоатомі, Центренерго, Нафтогазі і т.і. тільки в 2019 з'явилися? При Зе їх хоч почали ловити, хоча сам Зе з іншого боку! Такоє!
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03.12.2025 18:15 Відповісти
так суддя дячук засудив людину яка мене пирнула ножем у спину при свідках
до 5 років умовно
ти хочеш шоб він мусарів посадив?
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03.12.2025 18:21 Відповісти
Хто посадив? Ти про що? Звісно, що і мусорів за злочини треба саджати!
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03.12.2025 20:59 Відповісти
А коли вже до суддів черга дійде?
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03.12.2025 19:21 Відповісти
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03.12.2025 18:01 Відповісти
для миколи час настав
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03.12.2025 18:06 Відповісти
Молодці, печерський суд. До речі, хана Батия за зруйнування Києва ще не судили? Займіться цим, дуже перспективна справа!
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03.12.2025 18:02 Відповісти
За давнностью лет у нищеброда Батыя ничего не осталось. А у Николая Яновича арестованная недвига имеется имелась. 15 лет это херня. Тому кто глаз положил конфискация нужна.
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03.12.2025 18:28 Відповісти
Злі люди не розуміють справедливості (с)
Читайте Біблію
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03.12.2025 19:22 Відповісти
Порівняно з дерьмаком,пасе далеко задніх-розмах явно не той.
Або,порівняно з тим,хто надав дерьмаку такі можливості.
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03.12.2025 18:03 Відповісти
всього лише 11 років пройшло як втік...лише 11...а кажете що в нас повільна судова система
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03.12.2025 18:04 Відповісти
Азіров сьогодні спокійно спатки не буде - ото гепнуло старого новиною
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03.12.2025 18:04 Відповісти
Чечетов, з калашниковим і кушнарьовим, уже чекають на одноАНАЛЬЦІВ ************???
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03.12.2025 18:08 Відповісти
А азіров в курсі ,що йому "дали"15 років і до речі , де він буде відбувати "покарання " ,а якщо серйозно ,як вже цей грьобаний цирк набрид з заочними "засудженнями.
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03.12.2025 18:08 Відповісти
довго ж ви друже розкачуєтесь....мені цей цирк набрид ще у 2019...
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03.12.2025 18:18 Відповісти
А що з розкішними маєтками Микіли та його сина під Києвом? І досі стоять недоторканними,під охороною? А маленькі українці,які втратили житло під ударами Путіна,нехай все життя ютяться по гуртожитках та хостелах?
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03.12.2025 18:08 Відповісти
Кравець з помічниками анальних в Опу та держсекретарями з КМУ і ЦОВВ, приглянуть і зберігатимуть, як для себе!! Галущенко з дівахою, не дасть збрехати!!
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03.12.2025 18:11 Відповісти
В Киеве бывший премьер-министр Николай Азаров жил в роскошном особняке на улице Зверинецкой в центре столицы, это Печерский район рядом с ботаническим садом и станцией метро Арсенальная.



Судя из декларации, которую Азаров подавал в 2013 году, жилой дом площадью 594 кв.м. и участок 0,1 га на ул. Зверинецкая,1 принадлежала именно ему.

суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Источник: https://censor.net/ru/n3588473
Смотрите, кто купит по остаточной стоимости. Тому и нужно было решение суда. А 15 лет, то таке.
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03.12.2025 18:39 Відповісти
Мікіла-яновіч не висидить стільки, хіба що в маскві але це не точно
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03.12.2025 18:10 Відповісти
Та кровосісі пойуху, це падло дожеве свого віку на історічЄской родінє... На жаль...
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03.12.2025 18:12 Відповісти
То мирське
А Божий суд ніхто не обмине.
Суддів теж там чекають
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03.12.2025 19:26 Відповісти
ні звезло кілі
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03.12.2025 18:18 Відповісти
не хер делать
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03.12.2025 18:24 Відповісти
Мікіла, Азіров, твой дом тюрьма і замість кашло капуста. Кровосіся сучя.
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03.12.2025 18:27 Відповісти
На 15 років?!
Й тепер Українці годуватимуть цю падлюку?!
На шибеницю його, й крапка!
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03.12.2025 18:58 Відповісти
Ні, щоб просто на самокаті покатати!
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03.12.2025 19:24 Відповісти
Гарно. Ось було б ДИВО, якби той Печерський суд засудив ХОЧА Б ОДНОГО!!! ТОП ЧИНОВНИКА ДО РЕАЛЬНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ! А оті заочні вироки,та заочні арешти - до ср...ки ,як фігурантам так і народу України.
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03.12.2025 20:20 Відповісти
 
 