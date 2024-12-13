Писала листи представнику РФ при ООН про підтримку "СВО": За держзраду до 14 років засуджено соратницю Азарова Бережну. ФОТОрепортаж (оновлено)
Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка за завданням від російських кураторів написала лист представнику РФ при ООН про підтримку українцями так званої СВО.
Про це повідомили в офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прокурори у суді довели, що громадянка, яка є головою української правозахисної громадської організації, отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН. У своєму листі вона розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, із застосуванням маніпулятивних технологій та виправдовуючи військову агресію РФ. Вона переконувала, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні".
Повідомляється, що під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН 28 лютого 2022 року постійний представник РФ при ООН послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.
"Висновки експертиз підтвердили, що текст листа спрямований на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, а також на суспільно-політичну дестабілізацію у державі", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Таким чином, жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав киянку винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). До набуття вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.
За даними Служби безпеки України, жінка була агенткою ФСБ, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова та займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" очільниці однієї із громадських організацій. Її затримали в березні 2022 року у Києві.
У СБУ розповіли, що під час розслідування встановлено, що крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів "звіти" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Також вона виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України.
Під час обшуків у зловмисниці вилучено мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.
Крім того, у Київській міській прокуратурі зазначили: "До 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику рф при ООН про підтримку українцями "спеціальної військової операції"".
Варто зауважити, що ім’я зрадниці не називається, але, найімовірніше, йдеться про Олену Бережну - матір загиблої ексдепутатки Верховної Ради Ірини Бережної ("Партія регіонів").
Відомо, що Олену Бережну затримували у Києві у 2019 році за носіння георгіївської стрічки на акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" ("Безсмертний полк").
У 2018 році її також затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини.
Будь ласка, зачекайте...
Утилізація....
женитисьзаарештувати ту дуру
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А от волохата крадійка отримала ще і на пра, пра, правнуків
Стара шльондра завжди була там, де могла мати якусь вигоду. В 2004 році вона в луганській команді Ющенка вела юридичний супровід виборчої компанії. Потім знюхалася з депутатом Кармазіним ("Партія захисників Вітчизни"). А невдовзі перебігла разом з цицькастою доцьою до багатших папіків, - ригів.
%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Ирина Бережная: история о том, как выросла и сдулась главная грудь Верховной Рады
Директорка і засновниця так званих ГО "Антифашистська правозахисна ліга" та "інститут правової політики і соціального захисту".
Мати загиблої ексдепутатки від "Партії Регіонів" Ірини Бережної.
Неодноразово заявляла, що Революція Гідності нібито є збройним державним переворотом. Підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму, виступала з підтримкою терористів "Л/ДНР".
У 2018 р. Бережну затримали під час акції "Безсмертний полк" у Києві за заборонену українським законодавством так звану "георгіївську" стрічку. У ом же році СБУ провела обшуки у неї у справі про держзраду.
https://www.obozrevatel.com/life/people/41957-printsipialnyij-politik-elena-berezhnaya.htm
Елена Бережная активно координирует в Луганской области все проекты Партии защитников Отечества и ее лидера, Юрия Кармазина, бывшего депутата от блока "НУ-НС". Стоит отметить, что Елена Бережная приобрела известность задолго до образования "НУ-НС".
Она была активным участником "оранжевой революции", а когда новоизбранный Президент Украины Виктор Ющенко назначил главой Луганской облгосадминистрации Алексея Данилова, стала едва ли не самым активным противником данного назначения. Бережная хорошо узнала Данилова во время их совместной работы в областном избирательном штабе Виктора Ющенко (которым Данилов руководил, а Бережная была заместителем по правовым вопросам).
Поэтому по инициативе Е.П.Бережной с участием практически всех представителей политических сил Луганщины, которые поддержали Ющенко на президентских выборах, Данилова все-таки уволили с поста председателя Луганской ОГА. Принципиальность Бережной выразилась в последовательных действиях по его отставке и ее непримиримости, умении доказать даже Президенту Украины ошибку при назначении Данилова.
Читателям будет интересно мнение соратников - руководителей областных организаций политических партий и объединений граждан о Елене Бережной.
Наталья Пшеняник, глава областной организации партии "Гражданская позиция", в период "оранжевой революции" работала в штабе Виктора Ющенко: - Я считаю Елену Бережную принципиальным политиком и грамотным юристом. В 2004 году она фактически вытянула юридическую часть избирательного штаба Ющенко, была мотором, который задавал тон, разрабатывала акты о нарушениях на выборах. Нужно отдать должное ее работоспособности: она тогда отвезла много материалов, которые легли в основу решения Верховного Суда о признании недействительным 2-го тура президентских выборов.
Благодаря Елене Бережной и ее профессионализму фактически было вынесено судом судьбоносное для Украины решение о признании недействительным результатов голосования второго тура. Елена имеет уникальное качество - говорить всем правду, кто бы это не был, Президент или любой другой чиновник высшего уровня.
Владимир Семистяга, руководитель объединения "Просвита" в Луганской области: - Олена Бережна консолідувала демократичні сили на Луганщині та проявила себе як патріот держави та Луганщини. Під час помаранчевої революції була дуже активною і зіграла дуже важливу роль у перемозі Віктора Ющенка на президентських виборах.
Задовго до об'єднання демократичних сил на центральному рівні створила Координаційну раду демократичних сил Луганщини, до якої також увійшла обласна організація "Просвіта" та постійно ініціювала проведення різних акцій, у тому числі щодо скасування рішення про регіональну російську мову, похорони правосуддя в Україні, незаконне виділення та використання земельних ділянок Луганською міськрадою.Крім того, за ініціативою Олени представниками демократичних сил було взято шефство над першим дитячим будинком у Кам'янобрідському районі та здійснювались інші заходи.
Відомо, що Олену Бережну затримували у Києві у 2019 році за носіння георгіївської стрічки на акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" ("Безсмертний полк").
У 2018 році її також затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини.
Джерело: https://censor.net/ua/p3524972
Питання по суті: Ця курва перестала при Зє носити гейОргіївські стрічки, чи її перестали за це затримувати?
п**оры даже свой родной езыг не в состоянии выучить, но лезут везде со своим рсуким миром...
И зря замазали адрес почты, можно ж было развлечься