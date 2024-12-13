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Азаров (1875) ООН (3272) СБУ (12500) державна зрада (1635) Офіс Генпрокурора (3156)

Писала листи представнику РФ при ООН про підтримку "СВО": За держзраду до 14 років засуджено соратницю Азарова Бережну. ФОТОрепортаж (оновлено)

Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка за завданням від російських кураторів написала лист представнику РФ при ООН про підтримку українцями так званої СВО.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зрадницю засуджено до 14 років

Як зазначається, прокурори у суді довели, що громадянка, яка є головою української правозахисної громадської організації, отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН. У своєму листі вона розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, із застосуванням маніпулятивних технологій та виправдовуючи військову агресію РФ. Вона переконувала, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні".

Повідомляється, що під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН 28 лютого 2022 року постійний представник РФ при ООН послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

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"Висновки експертиз підтвердили, що текст листа спрямований на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, а також на суспільно-політичну дестабілізацію у державі", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Таким чином, жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав киянку винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). До набуття вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

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За даними Служби безпеки України, жінка була агенткою ФСБ, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова та займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" очільниці однієї із громадських організацій. Її затримали в березні 2022 року у Києві.

14 років отримала соратниця Азарова

У СБУ розповіли, що під час розслідування встановлено, що крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів "звіти" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також вона виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України.

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Під час обшуків у зловмисниці вилучено мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.

14 років отримала соратниця Азарова
14 років отримала соратниця Азарова
14 років отримала соратниця Азарова

Крім того, у Київській міській прокуратурі зазначили: "До 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику рф при ООН про підтримку українцями "спеціальної військової операції"".

Варто зауважити, що ім’я зрадниці не називається, але, найімовірніше, йдеться про Олену Бережну - матір загиблої ексдепутатки Верховної Ради Ірини Бережної ("Партія регіонів").

Відомо, що Олену Бережну затримували у Києві у 2019 році за носіння георгіївської стрічки на акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" ("Безсмертний полк").

У 2018 році її також затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини.

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Топ коментарі
+19
Так. Це саме ця аферистка. Олена Бережна, матір покійної риго-депутатки Ірини Бережної.
Стара шльондра завжди була там, де могла мати якусь вигоду. В 2004 році вона в луганській команді Ющенка вела юридичний супровід виборчої компанії. Потім знюхалася з депутатом Кармазіним ("Партія захисників Вітчизни"). А невдовзі перебігла разом з цицькастою доцьою до багатших папіків, - ригів.
%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Ирина Бережная: история о том, как выросла и сдулась главная грудь Верховной Рады

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13.12.2024 17:23
+18
Такі тупі пьозди якраз були активними антиваксерами.
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13.12.2024 16:51
+14
Фото старої курви. )))

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13.12.2024 17:28
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на палю зрадників..
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13.12.2024 16:45 Відповісти
Жертва вакцинації, побочка.....
Утилізація....
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13.12.2024 16:47 Відповісти
Такі тупі пьозди якраз були активними антиваксерами.
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13.12.2024 16:51 Відповісти
Вона мабуть спутніком чи кокошніком вакцинувалась?
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13.12.2024 16:55 Відповісти
Реально демон очі ж біла пика алкаша це рашенський мір
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13.12.2024 18:17 Відповісти
після таких заяв СБУ, як той джентельмен, вже просто зобов'язано було женитись заарештувати ту дуру

.
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13.12.2024 19:40 Відповісти
Дурепа 100%.
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13.12.2024 16:49 Відповісти
Якщо вже засудили, чому не називають і писок не показують?
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13.12.2024 16:54 Відповісти
"Я живу на Крещатике... Но я хочу, чтобы из маево акна была видна Рассия..." (бабка у 2014 році)
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13.12.2024 16:54 Відповісти
Типо так?
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13.12.2024 17:42 Відповісти
Істота...
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13.12.2024 16:57 Відповісти
щось на "любі мої" ******??? "а мо ми сі здає" , як казав старий лемко...???
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13.12.2024 16:59 Відповісти
За "любі мої" Україна отримала економічне диво. А політику шийте "ці руки не крали"
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13.12.2024 17:18 Відповісти
Та таке " диво" Україна отримала, що більше ніж пів країни пілся отримання " дива", побігли голосувати за тричі зека.
А от волохата крадійка отримала ще і на пра, пра, правнуків
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13.12.2024 22:38 Відповісти
А того хлопчика, що 42 годіка, що "простапєрєстатьстрєлять" та"мірвглазахпутіна"?
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Эти твари в свое время переезжали в КИЕВ, а "на Украину" они попали "случайно", "так получилось".
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13.12.2024 17:05 Відповісти
А це часом не Бережна? Бо та місцева божевільна була завжди дуже активною та агресивною. Про її антиукраїнську діяльність можна складати томи справ. Пам'ятаю, що вона виробляла у дні попєдобєсій дев'ятого травня. Та й взагалі, її співпраця з портновим та усіма ригами була дуже активною. Якщо це вона - я всіх нас вітаю.
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13.12.2024 17:11 Відповісти
Фото старої курви. )))

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13.12.2024 17:28 Відповісти
Дякую, що підтвердили. Бачу, що і редакція вже поповнила статтю. Ми повинні знати своїх зрадників , а не ховати їхні мерзенні пики.
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13.12.2024 17:34 Відповісти
Такі ж свинячі очкі (Очкі)
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13.12.2024 17:48 Відповісти
Нинішнє фото із зали суду. Була затримана СБУ 17 березня 2022 року.

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13.12.2024 17:30 Відповісти
Вона.
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13.12.2024 17:19 Відповісти
Нє, ну реально навіть заблюрене іпало схоже на Бережну. Чому б не написати прізвище цієї істоти, щоб люди знали , ху із хто.
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13.12.2024 17:20 Відповісти
Так. Це саме ця аферистка. Олена Бережна, матір покійної риго-депутатки Ірини Бережної.
Стара шльондра завжди була там, де могла мати якусь вигоду. В 2004 році вона в луганській команді Ющенка вела юридичний супровід виборчої компанії. Потім знюхалася з депутатом Кармазіним ("Партія захисників Вітчизни"). А невдовзі перебігла разом з цицькастою доцьою до багатших папіків, - ригів.
%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Ирина Бережная: история о том, как выросла и сдулась главная грудь Верховной Рады

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13.12.2024 17:23 Відповісти
Таки так! Це вона! От у мене інтуїція , аж страшно іноді.
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13.12.2024 17:26 Відповісти
Це для неї краща доля. Люди б її порвали на шматки
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13.12.2024 17:11 Відповісти
Тупій підкацапленій пNзді закортіло написати листа на свою аквафрешну сраку. Хай тепер танцює на швабрі, с¥кедло продажне.
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13.12.2024 17:14 Відповісти
Громадянку треба відвезти в ООН. На чергову сесію. Щоб спростувала свій лист і визнала, що вона намагалась ввести в оману поважну міжнародну організацію. І що вона готова прийняти будь-який вирок за БРЕХНЮ від МКС.
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Олена Бережна.
Директорка і засновниця так званих ГО "Антифашистська правозахисна ліга" та "інститут правової політики і соціального захисту".
Мати загиблої ексдепутатки від "Партії Регіонів" Ірини Бережної.
Неодноразово заявляла, що Революція Гідності нібито є збройним державним переворотом. Підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму, виступала з підтримкою терористів "Л/ДНР".
У 2018 р. Бережну затримали під час акції "Безсмертний полк" у Києві за заборонену українським законодавством так звану "георгіївську" стрічку. У ом же році СБУ провела обшуки у неї у справі про держзраду.
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Під час Помаранчевої революції Олена Бережна була в команді Віктора Ющенка.
https://www.obozrevatel.com/life/people/41957-printsipialnyij-politik-elena-berezhnaya.htm

Елена Бережная активно координирует в Луганской области все проекты Партии защитников Отечества и ее лидера, Юрия Кармазина, бывшего депутата от блока "НУ-НС". Стоит отметить, что Елена Бережная приобрела известность задолго до образования "НУ-НС".

Она была активным участником "оранжевой революции", а когда новоизбранный Президент Украины Виктор Ющенко назначил главой Луганской облгосадминистрации Алексея Данилова, стала едва ли не самым активным противником данного назначения. Бережная хорошо узнала Данилова во время их совместной работы в областном избирательном штабе Виктора Ющенко (которым Данилов руководил, а Бережная была заместителем по правовым вопросам).

Поэтому по инициативе Е.П.Бережной с участием практически всех представителей политических сил Луганщины, которые поддержали Ющенко на президентских выборах, Данилова все-таки уволили с поста председателя Луганской ОГА. Принципиальность Бережной выразилась в последовательных действиях по его отставке и ее непримиримости, умении доказать даже Президенту Украины ошибку при назначении Данилова.

Читателям будет интересно мнение соратников - руководителей областных организаций политических партий и объединений граждан о Елене Бережной.

Наталья Пшеняник, глава областной организации партии "Гражданская позиция", в период "оранжевой революции" работала в штабе Виктора Ющенко: - Я считаю Елену Бережную принципиальным политиком и грамотным юристом. В 2004 году она фактически вытянула юридическую часть избирательного штаба Ющенко, была мотором, который задавал тон, разрабатывала акты о нарушениях на выборах. Нужно отдать должное ее работоспособности: она тогда отвезла много материалов, которые легли в основу решения Верховного Суда о признании недействительным 2-го тура президентских выборов.

Благодаря Елене Бережной и ее профессионализму фактически было вынесено судом судьбоносное для Украины решение о признании недействительным результатов голосования второго тура. Елена имеет уникальное качество - говорить всем правду, кто бы это не был, Президент или любой другой чиновник высшего уровня.

Владимир Семистяга, руководитель объединения "Просвита" в Луганской области: - Олена Бережна консолідувала демократичні сили на Луганщині та проявила себе як патріот держави та Луганщини. Під час помаранчевої революції була дуже активною і зіграла дуже важливу роль у перемозі Віктора Ющенка на президентських виборах.

Задовго до об'єднання демократичних сил на центральному рівні створила Координаційну раду демократичних сил Луганщини, до якої також увійшла обласна організація "Просвіта" та постійно ініціювала проведення різних акцій, у тому числі щодо скасування рішення про регіональну російську мову, похорони правосуддя в Україні, незаконне виділення та використання земельних ділянок Луганською міськрадою.Крім того, за ініціативою Олени представниками демократичних сил було взято шефство над першим дитячим будинком у Кам'янобрідському районі та здійснювались інші заходи.

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13.12.2024 17:51 Відповісти
У вас держзрадники пост Президента і його завхоза займають, а ви якихось бомжів виловлюєте, які давно вже повинні бути депортовані в радную рассєю. П - пріоритети.
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13.12.2024 17:24 Відповісти
Тобто за якийсь папірець 14 років, а за сотні тисяч загублених життів не кажучи про мільярди крадених долларів ніхріна?
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13.12.2024 17:25 Відповісти
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13.12.2024 17:26 Відповісти
🤮
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13.12.2024 17:51 Відповісти
Має в тюрмі працювати на користь України. Робити лопати наприклад
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13.12.2024 17:36 Відповісти
Хоч когось закрили? А Портнов гуляє, справи не відкриті, вся шелупінь з каналів медведчука теж переляком відбулася і продовжує гадити.
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13.12.2024 17:40 Відповісти
Тварину на розмінування.
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13.12.2024 18:29 Відповісти
Добре, що хоча б не залчно. Як не крути, а при Петру Олексійовичу таких гнид можна було пересадити дуже багато, але тодішній президент і його команда все демократично просрали.
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13.12.2024 20:25 Відповісти
і не кажи, ти ж його обрало та чекав манни небесної та кисільні берега, а він все просрав бо зебілів у країні 73% від 60% тих кому не впадло було дійти до вавививерження.
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14.12.2024 10:59 Відповісти
В статті написано:
Відомо, що Олену Бережну затримували у Києві у 2019 році за носіння георгіївської стрічки на акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" ("Безсмертний полк").

У 2018 році її також затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини.

Джерело: https://censor.net/ua/p3524972

Питання по суті: Ця курва перестала при Зє носити гейОргіївські стрічки, чи її перестали за це затримувати?
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13.12.2024 21:41 Відповісти
"твориться"

п**оры даже свой родной езыг не в состоянии выучить, но лезут везде со своим рсуким миром...

И зря замазали адрес почты, можно ж было развлечься
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13.12.2024 22:42 Відповісти
Цензорята, а у меня к вам вопрос. Почему вы пытаетесь прикрыть личность уже осуждённого преступника? Допустим, это хоть как-то объяснимо ДО решения суда. А сейчас почему? Вы можете себе представить что осуждённого условного Брейвика в новостях не называли по имени а писали о нём как о каком-то ноунейм преступнике?
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14.12.2024 08:51 Відповісти
 
 