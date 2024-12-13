Писала листи представнику РФ при ООН про підтримку "СВО": За держзраду до 14 років засуджено соратницю Азарова Бережну. ФОТОрепортаж (оновлено)

Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка за завданням від російських кураторів написала лист представнику РФ при ООН про підтримку українцями так званої СВО.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прокурори у суді довели, що громадянка, яка є головою української правозахисної громадської організації, отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН. У своєму листі вона розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, із застосуванням маніпулятивних технологій та виправдовуючи військову агресію РФ. Вона переконувала, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні".

Повідомляється, що під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН 28 лютого 2022 року постійний представник РФ при ООН послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

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"Висновки експертиз підтвердили, що текст листа спрямований на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, а також на суспільно-політичну дестабілізацію у державі", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Таким чином, жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав киянку винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). До набуття вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

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За даними Служби безпеки України, жінка була агенткою ФСБ, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова та займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" очільниці однієї із громадських організацій. Її затримали в березні 2022 року у Києві.

У СБУ розповіли, що під час розслідування встановлено, що крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів "звіти" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також вона виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України.

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Під час обшуків у зловмисниці вилучено мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.







Крім того, у Київській міській прокуратурі зазначили: "До 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику рф при ООН про підтримку українцями "спеціальної військової операції"".

Варто зауважити, що ім’я зрадниці не називається, але, найімовірніше, йдеться про Олену Бережну - матір загиблої ексдепутатки Верховної Ради Ірини Бережної ("Партія регіонів").

Відомо, що Олену Бережну затримували у Києві у 2019 році за носіння георгіївської стрічки на акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" ("Безсмертний полк").

У 2018 році її також затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини.