Судитимуть посадовицю столичної РДА, яка вела телеграм-канал з антиукраїнськими заявами експрем’єр-міністра України Азарова

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці столичної РДА, яка вела телеграм-канал експрем’єр-міністра України Азарова і готувала його твиступи.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці столичної РДА.

Їй інкримінують заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій.

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У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.

Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.

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Відповідно до висновку експертиз такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року СБУ у Києві викрила чиновницю, яка готувала тексти виступів для колишнього прем’єра-втікача Миколи Азарова.