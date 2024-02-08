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Новини
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Судитимуть посадовицю столичної РДА, яка вела телеграм-канал з антиукраїнськими заявами експрем’єр-міністра України Азарова

прокуратура,азаров

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці столичної РДА, яка вела телеграм-канал експрем’єр-міністра України Азарова і готувала його твиступи.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці столичної РДА.

Їй інкримінують заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій.

Також читайте: Справу Азарова скеровано до суду. Йому загрожує до 12 років тюрми, - СБУ

У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.

Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.

Також дивіться: Чиновницю, яка готувала виступи Азарова для росТБ, затримали у Києві: СБУ повідомила експрем’єру-втікачу про нову підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відповідно до висновку експертиз такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року СБУ у  Києві викрила чиновницю, яка готувала тексти виступів для колишнього прем’єра-втікача Миколи Азарова.

Автор: 

Азаров Микола (1876) суд (11676) РДА (197) Telegram (280)


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Топ коментарі
+6
Так, не дуже "прєкрасно работало". Наприклад твого нинішнього хазяїна -Подоляка ніяк за тухіс не взяло за співпрацю із росіянами починаючи із 2014- го. І головного слідака міліцейського, Татарова, що "шив" статті протестувальникам на майдані ніяк не прищучила. І навіть нічого не вставила колаборанту Зе, що із 2014 року з5імав фільми і шоу у росії і доя росї, платив у росії податки вз яких фінансувався гіркін, моторола, бородай, пушилін, так дване " МГБ ДНР", що катувало проукраїнські настроєних жителів..
Так що СБУ у великому богу...
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08.02.2024 17:17
+5
Ой, зебіли, скажіть мені, а хто оцю прокасапську курву влаштував на роботу в РДА?
Ящо відповідь на перше запитання буде вірною - то скажіть, а ким були 95-тиквартальні при Мікілі Яновчу?
Ну, а за третє запитання - про Майдан Гідності - можете лише подумати... бо навіть ті з вас, які були на Майдані - й досі залишаєтеся дебілами...
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08.02.2024 17:07
+3
Порошенко
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08.02.2024 17:12
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Співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року... Джерело:

Прекрасно работало СБУ при попереднике.
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08.02.2024 17:04 Відповісти
а тобі відомо, що станом на 2019-тий рік по всій Україні неокупованої території було ~13% ***********, як відвертих, так і прихованих? А тобі відомо, що на 2014-тий таких було ~третина повнолітніх виборців?
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08.02.2024 17:12 Відповісти
Так, не дуже "прєкрасно работало". Наприклад твого нинішнього хазяїна -Подоляка ніяк за тухіс не взяло за співпрацю із росіянами починаючи із 2014- го. І головного слідака міліцейського, Татарова, що "шив" статті протестувальникам на майдані ніяк не прищучила. І навіть нічого не вставила колаборанту Зе, що із 2014 року з5імав фільми і шоу у росії і доя росї, платив у росії податки вз яких фінансувався гіркін, моторола, бородай, пушилін, так дване " МГБ ДНР", що катувало проукраїнські настроєних жителів..
Так що СБУ у великому богу...
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08.02.2024 17:17 Відповісти
А оно вам нужно было, все эти Подоляки, Татаровы . Ваша власть только и думала как бы гроши тырять. Вот возьмем Татарова, как ты пишешь "що "шив" статті протестувальникам на майдані" И что, спокойно при твоем любимом попереднике занимался адвокатской деятельностью, профессор кафедры уголовного процесса при НАВД Украины. А такие как тыв это время спали, бо вам же рассказали какое светлое будущее ждёт вас в НАТО и ЕС. И вот спустя столько лет ты проснулся. Ну что ж, можного тебя только поздравить со сладким и приятным сном.
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08.02.2024 17:42 Відповісти
так якби не ви - кацапи, то і було б прекрасне майбутнє. у всіх країн, хто не з рашою все добре.
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08.02.2024 18:54 Відповісти
Ну, так а навіщо ти Татрова із прохвессора перевів у куратора силових структур у Зеленьського ?
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Ой, зебіли, скажіть мені, а хто оцю прокасапську курву влаштував на роботу в РДА?
Ящо відповідь на перше запитання буде вірною - то скажіть, а ким були 95-тиквартальні при Мікілі Яновчу?
Ну, а за третє запитання - про Майдан Гідності - можете лише подумати... бо навіть ті з вас, які були на Майдані - й досі залишаєтеся дебілами...
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08.02.2024 17:07 Відповісти
Порошенко
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08.02.2024 17:12 Відповісти
Міссіс "Х". Де пика???
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08.02.2024 17:08 Відповісти
шукайте добре. Таких чиновників *********.
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08.02.2024 17:09 Відповісти
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08.02.2024 17:10 Відповісти
Посадовиця посідає таку посаду, що посадовити її нема ніякої можливості...
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08.02.2024 17:18 Відповісти
писала виступи для мікіли янавіча по цих пір, бо вона одна з небагатьох, хто досконало володіє азірівською мівою.
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08.02.2024 17:20 Відповісти
Бімбу їй у дупу - і хай розвантажує вагіни з вугіллям.
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08.02.2024 17:30 Відповісти
І вона така скритна... і в КМДА нічого не знали - прозріли тіки... І часу анал вести після напруженої праці вістачало...
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08.02.2024 18:09 Відповісти
а причому КМДА до утворення та штатів РДА міста Києва? Якщо керівників РДА призначає ОП...
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08.02.2024 18:21 Відповісти
 
 