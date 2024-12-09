11 років ув’язнення за організацію спортивного дозвілля окупантів: директор стадіону в Куп’янську отримав вирок

Директор стадіону "Спартак" з Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для російських солдатів під час окупації міста, отримав вирок за пособництво ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 67-річного чоловіка в пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на строк 11 років з конфіскацією майна", - ідеться в повідомленні.

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Який злочин скоїв посадовець?

Прокурори довели, що під час силового захоплення Куп’янська збройними силами рф очільник місцевого стадіону підтримав представників держави-агресорки. З квітня по вересень 2022 року, виконуючи обов’язки "директора", чоловік модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової "влади".

Зокрема, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній "глава" так званої "ВГА Харьковской области".





У грудні 2022 року правоохоронці викрили і затримали ворожого пособника. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

У ході судового розгляду обвинувачений вину не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.

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Вирок підозрюваному

Обвинувальний вирок виніс Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Вирок законної сили не набрав: сторона захисту, не погоджуючись з кваліфікацією злочину, оскаржила вирок в апеляційному порядку. У свою чергу, прокурори наполягають на більш суворому покаранні для ворожого пособника. Наразі триває апеляційний розгляд вироку суду першої інстанції.