11 лет заключения за организацию спортивного досуга оккупантов: директор стадиона в Купянске получил приговор

Директор стадиона "Спартак" из Купянска, который организовывал спортивный досуг для российских солдат во время оккупации города, получил приговор за пособничество врагу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 67-летнего мужчину в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на срок 11 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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Какое преступление совершил чиновник?

Прокуроры доказали, что во время силового захвата Купянска вооруженными силами РФ глава местного стадиона поддержал представителей государства-агрессора. С апреля по сентябрь 2022 года, выполняя обязанности "директора", мужчина модерировал проведение массовых спортивных и культурных мероприятий пропагандистского направления для новой "власти".

В частности, в июле коллаборационист организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, на котором присутствовал "глава" так называемой "ВГА Харьковской области".





В декабре 2022 года правоохранители разоблачили и задержали вражеского пособника. Суда он ожидал, находясь под стражей.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал и заявил, что его действия во время оккупации города были направлены прежде всего на сохранение вверенного ему имущества.

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Приговор подозреваемому

Обвинительный приговор вынес Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области. Приговор в законную силу не вступил: сторона защиты, не соглашаясь с квалификацией преступления, обжаловала приговор в апелляционном порядке. В свою очередь, прокуроры настаивают на более суровом наказании для вражеского сообщника. Сейчас продолжается апелляционное рассмотрение приговора суда первой инстанции.