Азаров став академіком наук у Росії: у нього нульовий показник впливовості науковця

Колишнього прем’єр-міністра України часів Віктора Януковича Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.

Про це повідомляє російська служба BBC та "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Азаров балотувався по відділку наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки". Він в Росії є доктором геолого-мінералогічних наук.

За даними медіа T-Invariant, який заснували науковці, що виїхали з РФ, кандидатуру Азарова підтримали 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).

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Видання називає обрання колишнього прем'єра України прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з коефіцієнтом Гірша нуль – ключовий показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їхніх цитувань.

Раніше T-Invariant писав, що Азаров узагалі не має наукових публікацій, і про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

29 травня T-invariant повідомив, що двох членів-кореспондентів Олену Березович і Федора Успенського не затвердили, як академіків, адже вони три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

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