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Новини Азаров став академіком наук у Росії
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Азаров став академіком наук у Росії: у нього нульовий показник впливовості науковця

Азаров в Росії став академіком наук

Колишнього прем’єр-міністра України часів Віктора Януковича Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.

Про це повідомляє російська служба BBC та "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Азаров балотувався по відділку наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки". Він в Росії є доктором геолого-мінералогічних наук. 

За даними медіа T-Invariant, який заснували науковці, що виїхали з РФ, кандидатуру Азарова підтримали 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти Кремля про майбутнє окупованих територій: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВIДЕО

Видання називає обрання колишнього прем'єра України прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з коефіцієнтом Гірша нуль – ключовий показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їхніх цитувань.

Раніше T-Invariant писав, що Азаров узагалі не має наукових публікацій, і про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

29 травня T-invariant повідомив, що двох членів-кореспондентів Олену Березович і Федора Успенського не затвердили, як академіків, адже вони три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писала листи представнику РФ при ООН про підтримку "СВО": За держзраду до 14 років засуджено соратницю Азарова Бережну. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Азаров Микола (1878) наука (364) росія (65908)


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Топ коментарі
+16
кровосися....
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30.05.2025 20:28
+14
Міжете мінє піздравіті . Я тіпірь - акідімік .! 🤪
..
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30.05.2025 20:53
+13
А що, іноземною мовою володіє. Правда так собі...
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30.05.2025 20:26
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А що, іноземною мовою володіє. Правда так собі...
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30.05.2025 20:26 Відповісти
Азіровкою.
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30.05.2025 21:09 Відповісти
ну так, українську воно так і не освоїло. і цей дегенерат, маркшейдер, тут керував податковою і було прем'єром, а ми дивуємося чомсу так погано, а його учні тут ще керують.
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30.05.2025 21:12 Відповісти
кровосися....
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30.05.2025 20:28 Відповісти
проффесссорррр....
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30.05.2025 21:26 Відповісти
академик дон..
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30.05.2025 21:31 Відповісти
Ще один проФФесор
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30.05.2025 20:28 Відповісти
Якийсь дуже тернистий шлях у цього молодого дарування - аж 11 років йшов до звання найвчьонішого! Мабуть на кацапії дуже багато вчьоних!
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30.05.2025 20:51 Відповісти
Та хоч космонавтом. Яке їхало таке здибало.
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30.05.2025 20:28 Відповісти
у нього нульовий показник впливовості науковця Джерело: https://censor.net/ua/n3555316

Папіздже стане від'ємним!
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30.05.2025 20:31 Відповісти
Яка Рашка, такі академіки. 29 з них хоч не відсталі розумово, якщо забанили Азірова Міколу Яновича. Тепер у нього буде пряме завдання - витягнути прохффесора з Ростова на кандидата в академіки, бо в нього навіть книжка видана - шибко розумний, однако.
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30.05.2025 20:32 Відповісти
А ****, вчоний. )
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30.05.2025 20:33 Відповісти
Нічого скіглити,треба браті лопату і копаті,годуваті свою сім'ю.
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30.05.2025 20:33 Відповісти
Скігліті-так вірно...Не знаєте ви азірівки.
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30.05.2025 21:27 Відповісти
Іменно така проффесура має бути на парашії. Так шо все правильно...
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30.05.2025 20:33 Відповісти
Кровосіся обіссяна -академік
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30.05.2025 20:33 Відповісти
Рарашн УШЛЬОПОК, здохни.
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30.05.2025 20:35 Відповісти
Це і є рашиський агент,воно тупе ця нікчема будучи премєром навіть не змогло оволодіти українською мовою ,для рашистів він свій він тягнув сюди "русский мир" і це посміховисько притягнув в політику Кучма .
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30.05.2025 20:45 Відповісти
А Віктор Фьодоровіч професор економічних наук.
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30.05.2025 20:48 Відповісти
Якось *****...
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30.05.2025 20:49 Відповісти
Какадырке конкурент
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30.05.2025 20:50 Відповісти
В науковому спорі доктор філософії Усик вкладе академіка Азарова на перших секундах першого раунду.
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30.05.2025 20:51 Відповісти
Тепер "Кіля Азіров" може і "проффессором" стать...
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30.05.2025 21:06 Відповісти
Єму просто в рассмотрєнії на дєйствітєльного члєна здєлалі зніжечку.
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30.05.2025 20:52 Відповісти
Міжете мінє піздравіті . Я тіпірь - акідімік .! 🤪
..
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30.05.2025 20:53 Відповісти
Так він дєйствітєльний члєн, чи члєн-коррєспондєнт?
Свого часу Прездент АН України Патон, пояснював різницю між цими термінами на прикладі собачої свайби...
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30.05.2025 21:27 Відповісти
Він справжній члєн, правда, недійсний…
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30.05.2025 21:41 Відповісти
Патон пояснив інакше:
«Отой шо зараз верхи на нєвєстє, - то дєйствітєльний члєн,
а от ті, що крутяться поряд, то члєни - корєспондєнти».
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30.05.2025 21:46 Відповісти
Це просто чудово,бо доводить рівень наук соссії та її системи присвоєння наукових звань та посад в "науковій" системі ! В нас,правда теж був один "науківець", але зараз передає "науківний" досвід на концерті кабздона!
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30.05.2025 20:57 Відповісти
- Прачечная? )
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30.05.2025 20:59 Відповісти
Нєт, ето канцелярія члєнов-акадіміков 😂
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30.05.2025 21:04 Відповісти
- ...уячечная, это институт культуры,мать вашу !!!
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30.05.2025 21:04 Відповісти
Чо ржете? 15 років тому, цього азірова, вкраїнчики привели до влади. А в 2019 році зробили себе ще раз
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30.05.2025 21:05 Відповісти
Ого, і януковича переплюнув
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30.05.2025 21:06 Відповісти
Та хоч головним шаманом рашки - шо нам з того?
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30.05.2025 21:07 Відповісти
Азіров так собі науковець. Справжнім науКІВцем був небіжчик КІВА.
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30.05.2025 21:08 Відповісти
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30.05.2025 21:08 Відповісти
Акадємік крутіший за проФФесора
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30.05.2025 21:10 Відповісти
А акадємік Кадиров, крутіший за акадєміка Азірова.
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30.05.2025 22:31 Відповісти
В вагіні бімба)
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30.05.2025 21:12 Відповісти
Праффесар-шапкатир гризе нігті в себе на ногах, як так "Кіля академік".
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30.05.2025 21:16 Відповісти
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30.05.2025 21:17 Відповісти
Азріров ы Кадирка два пртуджних академіки еа параші...
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30.05.2025 21:22 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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30.05.2025 21:24 Відповісти
якби він ще преподом став, ото б знання були б в піддослідних
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30.05.2025 21:36 Відповісти
З нього такий академік,як з дітородного органа молоток.
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30.05.2025 21:40 Відповісти
Ну на раші мабуть усі академіки такі. Акадємік Кадіров один чого вартий )))
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30.05.2025 21:46 Відповісти
Ну, так пора уже. янукович - прохвессор. Этот окадемик
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30.05.2025 21:45 Відповісти
такий га ндон на дорозі не валяється, просто ідеальний кандидат в президенти Америки
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30.05.2025 21:47 Відповісти
академик азаров
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30.05.2025 22:01 Відповісти
І воно було в Уряді України, з такими ж члЄНАМІ від ригоАНАЛІВ та портновщиною від тимошенчихи!?!?
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30.05.2025 22:06 Відповісти
По-ходу Кіля вже просрав все награбоване (або кремляді розкуркулили), раз прийшлось пристроїти його академіком, щоб хоч якась копійка капала... Доречі, гебня ще й цим призначенням опустила академіка, показавши йому його нікчемність і непотрібність для нових хазяїв. Стандартна доля зрадника.
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30.05.2025 22:07 Відповісти
Аккккадемик по Украинскому языку.
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30.05.2025 22:20 Відповісти
 
 