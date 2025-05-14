Пропагандисти Кремля про майбутнє окупованих територій: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти мріють про повернення Миколи Азарова у якості очільника окупованих територій та про створення фільтраційних таборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такі свої наміри путіністи говорять у російських ефірах.

"У фільтраційних таборах людей будуть просвічувати наскрізь і роками працюватимуть чекісти", - зазначає один із прихильників путінської політики.

Читайте: Азарова судитимуть за держзраду та антиукраїнську пропаганду