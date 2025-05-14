Пропагандисти Кремля про майбутнє окупованих територій: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти мріють про повернення Миколи Азарова у якості очільника окупованих територій та про створення фільтраційних таборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такі свої наміри путіністи говорять у російських ефірах.
"У фільтраційних таборах людей будуть просвічувати наскрізь і роками працюватимуть чекісти", - зазначає один із прихильників путінської політики.
Топ коментарі
+33 Luiza
показати весь коментар14.05.2025 14:28 Відповісти Посилання
+29 Andrew Moon
показати весь коментар14.05.2025 14:26 Відповісти Посилання
+28 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.05.2025 14:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" Не лізь поперед батька в пекло !"
Уряд не знайшов підстав для впровадження санкцій проти Портнова: Шмигаль відповів на петицію
От тільки хій вам у сріку. (азірівка)
"комсомольці, бодро вступайтє в ряди колоніальних оккупантов, борітєсь за побєду русского імпєріалізма во всьом мірє !"
а раніше такими вівцями прикидалися ...
В смислє хазяїн ілі государствєний підор?
Це повінєн вирішити народ!
До речі, тих , хто повертаються на ТОТ з країн ЄС, ще можуть пропустити, тих, що з України - гестапо не пропустить!
не бояться , що їм тут голови повідкручують
і на всіх стовпах порозвішують 👹