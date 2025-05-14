УКР
36 391 35

Пропагандисти Кремля про майбутнє окупованих територій: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти мріють про повернення Миколи Азарова у якості очільника окупованих територій та про створення фільтраційних таборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такі свої наміри путіністи говорять у російських ефірах.

"У фільтраційних таборах людей будуть просвічувати наскрізь і роками працюватимуть чекісти", - зазначає один із прихильників путінської політики.

Читайте: Азарова судитимуть за держзраду та антиукраїнську пропаганду

Азаров Микола (1878) кремль (534) окупація (6822) пропаганда (2850)
Топ коментарі
+33
дякуємо вам ,виборці зеленського , за такий розклад ,здали разом з ним пів України ,тепер у вас буде місце для проживання з азіровим під руснявим контролем , яка краса ,ви своє такі да вибрали ...от там ваше місце !
14.05.2025 14:28 Відповісти
14.05.2025 14:28 Відповісти
+29
...концтабори, розстрільні рви, промивка мізків - це "спасіння жизнєй". А головне що все заасфальтіровано...
14.05.2025 14:26 Відповісти
14.05.2025 14:26 Відповісти
+28
14.05.2025 14:23 Відповісти
14.05.2025 14:23 Відповісти
A ху-ху не хо-хо?Тварюки.
14.05.2025 14:26 Відповісти
14.05.2025 14:26 Відповісти
Хочуть ще як хочуть тільки виламуються наче незаймані
14.05.2025 15:20 Відповісти
14.05.2025 15:20 Відповісти
Шкода тільки людей, які за це опудало не голосували і попадуть разом із ними.
14.05.2025 14:36 Відповісти
14.05.2025 14:36 Відповісти
Це все можна виправити все кацапсяче в середині і зовні нищити на голову щоб не одна потвора не врятувалася бо воно як інфекція розповсюдиться
14.05.2025 15:23 Відповісти
14.05.2025 15:23 Відповісти
Ну если они конечно останутся.
" Не лізь поперед батька в пекло !"
14.05.2025 14:28 Відповісти
14.05.2025 14:28 Відповісти
"Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты"
Уряд не знайшов підстав для впровадження санкцій проти Портнова: Шмигаль відповів на петицію
14.05.2025 14:28 Відповісти
14.05.2025 14:28 Відповісти
Всі окуповані території будуть звільнені, а кацапи будуть знищені або відкинуті на територію кацапстану, тому нехай там не мріють!
14.05.2025 14:33 Відповісти
14.05.2025 14:33 Відповісти
Ідею підтримую, але дуже цікавить, як ви плануєте це реалізувати?
14.05.2025 14:37 Відповісти
14.05.2025 14:37 Відповісти
Я старий , то може не дожив у. Але вірю в те , що окуповані території повернуться до України, як у Матінку Божу . Як це буде ,зараз сказати не можу.
14.05.2025 15:27 Відповісти
14.05.2025 15:27 Відповісти
мої батьки кажуть теж саме. Дуже смішно (взагалі несмішно). Не буде цього. Принаймі за нашого життя
показати весь коментар
14.05.2025 23:01 Відповісти
Тільки звільняти їх повинні депутати, діти депутатів, мєнти, ТЦКашники, члени товариства мисливців та рибалок, головне - ті хто голосував за президента..., та хто завгодно, тільки не ми?
14.05.2025 15:20 Відповісти
14.05.2025 15:20 Відповісти
Цілком згоден,хай всі перечислені і звільняють,а я нарешті поїду до родини.
14.05.2025 17:23 Відповісти
14.05.2025 17:23 Відповісти
Астанавитесь!!! Може трохи почекати, а там і ху...ло здохнет, тоді і Азаров непотрібен
14.05.2025 14:36 Відповісти
14.05.2025 14:36 Відповісти
Тяжёленькое шо-то употребляет этот товарищ ...
14.05.2025 14:36 Відповісти
14.05.2025 14:36 Відповісти
Так він правдиві плани озвучив, саме цим зараз вже займається рф на окупованих територіях України.
14.05.2025 14:43 Відповісти
14.05.2025 14:43 Відповісти
Ну судячи по коментарям на Цензорі, багато хто на це згоден. Аби тільки на концентраційних таборах було написано слово МИР
14.05.2025 14:42 Відповісти
14.05.2025 14:42 Відповісти
Чєкісти будут годамі підриватися у власних автівках.
14.05.2025 14:54 Відповісти
14.05.2025 14:54 Відповісти
не будуть, в них чудовий досвід боротьби з отаким
14.05.2025 14:59 Відповісти
14.05.2025 14:59 Відповісти
Але ж підриваються, не зважаючи на "досвід" ). За роки війни немало підарів задвохсотили у глибокому тилу. І це продовжиться.
15.05.2025 13:53 Відповісти
15.05.2025 13:53 Відповісти
і що далі, ми не чеченці щоб москолоту опускати як це робить кадиров, нажаль Україна протягом років незалежності не виховала належним чином свою молодь, не проводила і не проводить контр пропаганду і гуманітарну політику, навіть в наш час під час війни цькували Фаріон і вбили за захист укр мови, тому розслабся. Москалі зробили 80% роботи до агресії через рускій язик, серіали, попсу соцмережі і тепер залишилось тільки це закріпити. А якщо там якусь гниду задвохсотять на його місце приїде 4 московини, москолота завозить в промислових масштабах соотєчествінніков на окуповані землі, все схоплене. Може ти десь чув якісь протести проти мобілізації - ні звичайно - помосковщені хохли чудово мобілізуються в окупованих тереторіях.
15.05.2025 17:52 Відповісти
15.05.2025 17:52 Відповісти
Не дочекаються. Азіров - це тільки про минуле.
14.05.2025 15:09 Відповісти
14.05.2025 15:09 Відповісти
Ну, властиво, добір кандидатури, показує, як у них там усе добре.
14.05.2025 15:14 Відповісти
14.05.2025 15:14 Відповісти
Шкуродери-кацапи можуть мріяти лише про таке.
От тільки хій вам у сріку. (азірівка)
14.05.2025 15:15 Відповісти
14.05.2025 15:15 Відповісти
фільтраційні табори... яке прекрасне майбутнє..., мабуть ждуни мріють про таке, або ж вони впевнені, що вони там будуть працювати виключно як обслуговуючий персонал...
14.05.2025 15:32 Відповісти
14.05.2025 15:32 Відповісти
14.05.2025 15:35 Відповісти
14.05.2025 15:35 Відповісти
радіо "комсомольская правда" ?

"комсомольці, бодро вступайтє в ряди колоніальних оккупантов, борітєсь за побєду русского імпєріалізма во всьом мірє !"

а раніше такими вівцями прикидалися ...
14.05.2025 16:27 Відповісти
14.05.2025 16:27 Відповісти
Страну должен очоліти настоящій госпідар!
В смислє хазяїн ілі государствєний підор?
Це повінєн вирішити народ!
14.05.2025 17:26 Відповісти
14.05.2025 17:26 Відповісти
Жити Микіла Яновіч,зрозуміло,буде у своєму київському маєтку,який вже 11 стоїть під охороною...До речі,ви знаєте,що маєтності ригів-втікачі стоять недоторканні? Ні Зінка ні його сивочолий папєрєднік і пальцем не замахнулися на ці святині. Ну а люди що втратили житло,біженці,поранені військові тощо хай стають в чергу на копійчані компенсації,шукають собі житло для оренди,стоять в чергах на реабілітацію...
14.05.2025 18:14 Відповісти
14.05.2025 18:14 Відповісти
досить скиглити
14.05.2025 19:26 Відповісти
14.05.2025 19:26 Відповісти
В Шереметєві це ВЖЕ працює, поки що без розстрілів, але ...
До речі, тих , хто повертаються на ТОТ з країн ЄС, ще можуть пропустити, тих, що з України - гестапо не пропустить!
14.05.2025 20:15 Відповісти
14.05.2025 20:15 Відповісти
Чекісти кацапські і різного роду азіровська мразь ,
не бояться , що їм тут голови повідкручують
і на всіх стовпах порозвішують 👹

14.05.2025 22:07 Відповісти
14.05.2025 22:07 Відповісти
 
 