Азарова судитимуть за держзраду та антиукраїнську пропаганду
Обвинувальний акт щодо колишнього прем’єр-міністра та його помічниці скерували до суду. Їх судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці, яка перебуває в рф", - йдеться у повідомленні.
Обом інкримінують такі злочини:
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
- виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Азарова також звинувачують у державній зраді.
Слідчі встановили, що колишній прем’єр, перебуваючи в РФ, створив канал у телеграмі та розміщував там пропагандистські публікації.
Канал адміністрували дві помічниці Азарова. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній РДА, справу проти неї вже розглядає суд. Інша помічниця - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка зараз перебуває в РФ.
"Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.
Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Факти протиправної діяльності фігурантів підтвердили судові психолого-лінгвістичні експертизи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Докивається і мікілка
так як і зрадника дубінського!!
Припаяють штраф
6800 грн