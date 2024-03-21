Азарова судитимуть за держзраду та антиукраїнську пропаганду

Обвинувальний акт щодо колишнього прем’єр-міністра та його помічниці скерували до суду. Їх судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці, яка перебуває в рф", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Судитимуть посадовицю столичної РДА, яка вела телеграм-канал з антиукраїнськими заявами експрем’єр-міністра України Азарова

Обом інкримінують такі злочини:

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Азарова також звинувачують у державній зраді.

Слідчі встановили, що колишній прем’єр, перебуваючи в РФ, створив канал у телеграмі та розміщував там пропагандистські публікації.

Також читайте: Справу Азарова скеровано до суду. Йому загрожує до 12 років тюрми, - СБУ

Канал адміністрували дві помічниці Азарова. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній РДА, справу проти неї вже розглядає суд. Інша помічниця - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка зараз перебуває в РФ.

"Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали двоє бойовиків-зрадників, які штурмували Авдіївку

Факти протиправної діяльності фігурантів підтвердили судові психолого-лінгвістичні експертизи.