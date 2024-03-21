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Новини
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Азарова судитимуть за держзраду та антиукраїнську пропаганду

азаров

Обвинувальний акт щодо колишнього прем’єр-міністра та його помічниці скерували до суду. Їх судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці, яка перебуває в рф", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Судитимуть посадовицю столичної РДА, яка вела телеграм-канал з антиукраїнськими заявами експрем’єр-міністра України Азарова

Обом інкримінують такі злочини:

  • публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
  • виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Азарова також звинувачують у державній зраді.

Слідчі встановили, що колишній прем’єр, перебуваючи в РФ, створив канал у телеграмі та розміщував там пропагандистські публікації.

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Канал адміністрували дві помічниці Азарова. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній РДА, справу проти неї вже розглядає суд. Інша помічниця - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка зараз перебуває в РФ.

Азаров

"Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали двоє бойовиків-зрадників, які штурмували Авдіївку

Факти протиправної діяльності фігурантів підтвердили судові психолого-лінгвістичні експертизи.

Автор: 

Азаров Микола (1878) суд (11744) державна зрада (1717) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+5
Мікілкі точно пох. Він здохне раніше ніж опиниться на нарах.
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21.03.2024 14:36 Відповісти
+2
Якраз на часі, бо більше немає чим займатись.
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21.03.2024 14:39 Відповісти
+2
іще постишева можно засудити, й кагановича, навіть на щербицького мона сміливо й мужньо зазіхнути... а з тих, хто ближче, мона когось, ну, принаймні допитати? от типу, потужнього таварісча дєрьмака спитати про що саме і з ким вони зі своїм патроном (не псом, а тим, який поки тут президентом підпрацьовує) в омані домовлялися? лише два нещасних питаннячка... ну, так цікаво ж...
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21.03.2024 14:55 Відповісти
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Мікілкі точно пох. Він здохне раніше ніж опиниться на нарах.
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21.03.2024 14:36 Відповісти
Киві теж було пох.. Докивався, ібо ***** було ківать, колі рожа крівааая 🤔🧐😁
Докивається і мікілка
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21.03.2024 14:40 Відповісти
Якраз на часі, бо більше немає чим займатись.
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21.03.2024 14:39 Відповісти
Воно йому рівнобічно. Це тільки судову систему завантажувати.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
Цих виродків колоборантів треба просто знищувати, ніякі судди їх не достануть це просто формальність.
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21.03.2024 14:44 Відповісти
Ой засудять!!
так як і зрадника дубінського!!
Припаяють штраф
6800 грн
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21.03.2024 14:51 Відповісти
Ви ще його дістаньте. А то шо винесете вирок, цьому покидьку йому на не начхати. Цих всих підорів треба тільки знищувати. Тільки відстріл!
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21.03.2024 14:52 Відповісти
...таке..... але - нехай буде.....
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21.03.2024 14:54 Відповісти
іще постишева можно засудити, й кагановича, навіть на щербицького мона сміливо й мужньо зазіхнути... а з тих, хто ближче, мона когось, ну, принаймні допитати? от типу, потужнього таварісча дєрьмака спитати про що саме і з ким вони зі своїм патроном (не псом, а тим, який поки тут президентом підпрацьовує) в омані домовлялися? лише два нещасних питаннячка... ну, так цікаво ж...
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21.03.2024 14:55 Відповісти
Міколі Яновічу *****. Головне, щоб йому не трапилася бомба у вагіні, а усякі заочні засудження від різних кровосісєй - то пусте.
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21.03.2024 15:24 Відповісти
я думав його ще при Петру засудили...
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21.03.2024 15:46 Відповісти
Воно не може бути засуджене нажаль, через медичні вроджені вади(((
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21.03.2024 15:50 Відповісти
А чому не судять чуваків,які з 2014 розпорядилися пильно охороняти і оберігати маєтки Азірова,Захарченка.табачніка,Кузьміна тощо під Києвом? І зараз охороняють! Ждуть господарів?
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21.03.2024 16:10 Відповісти
офігітельна швидкість, 10 років всього пройшло
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21.03.2024 16:59 Відповісти
 
 