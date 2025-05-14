Пропагандисты Кремля о будущем оккупированных территорий: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты мечтают о возвращении Николая Азарова в качестве главы оккупированных территорий и о создании фильтрационных лагерей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таких своих намерениях путинисты говорят в российских эфирах.
"В фильтрационных лагерях людей будут просвечивать насквозь и годами будут работать чекисты", - отмечает один из сторонников путинской политики.
Топ комментарии
+33 Luiza
показать весь комментарий14.05.2025 14:28 Ответить Ссылка
+29 Andrew Moon
показать весь комментарий14.05.2025 14:26 Ответить Ссылка
+28 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.05.2025 14:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Не лізь поперед батька в пекло !"
Уряд не знайшов підстав для впровадження санкцій проти Портнова: Шмигаль відповів на петицію
От тільки хій вам у сріку. (азірівка)
"комсомольці, бодро вступайтє в ряди колоніальних оккупантов, борітєсь за побєду русского імпєріалізма во всьом мірє !"
а раніше такими вівцями прикидалися ...
В смислє хазяїн ілі государствєний підор?
Це повінєн вирішити народ!
До речі, тих , хто повертаються на ТОТ з країн ЄС, ще можуть пропустити, тих, що з України - гестапо не пропустить!
не бояться , що їм тут голови повідкручують
і на всіх стовпах порозвішують 👹