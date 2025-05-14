Кремлевские пропагандисты мечтают о возвращении Николая Азарова в качестве главы оккупированных территорий и о создании фильтрационных лагерей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таких своих намерениях путинисты говорят в российских эфирах.

"В фильтрационных лагерях людей будут просвечивать насквозь и годами будут работать чекисты", - отмечает один из сторонников путинской политики.

