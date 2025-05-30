Азаров стал академиком наук в России: у него нулевой показатель влиятельности ученого
Бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук.
Об этом сообщает российская служба BBC и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Азаров баллотировался по отделению наук о Земле, по специальности "горные науки". Он в России является доктором геолого-минералогических наук.
По данным медиа T-Invariant, который основали ученые, выехавшие из РФ, кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).
Издание называет избрание бывшего премьера Украины прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с коэффициентом Хирша 0 - ключевой показатель влиятельности ученого, основанный на количестве публикаций и их цитирований.
Ранее T-Invariant писал, что Азаров вообще не имеет научных публикаций, и о нем нет информации в базе Scopus, которая отслеживает цитируемость научных статей.
29 мая T-invariant сообщил, что двух членов-корреспондентов Елену Березович и Федора Успенского не утвердили, как академиков, ведь они три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.
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