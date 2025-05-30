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Новости Азаров стал академиком наук в России
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Азаров стал академиком наук в России: у него нулевой показатель влиятельности ученого

Азаров в России стал академиком наук

Бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук.

Об этом сообщает российская служба BBC и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Азаров баллотировался по отделению наук о Земле, по специальности "горные науки". Он в России является доктором геолого-минералогических наук.

По данным медиа T-Invariant, который основали ученые, выехавшие из РФ, кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты Кремля о будущем оккупированных территорий: "Возглавит Азаров, появятся фильтрационные лагеря и там годами будут работать чекисты". ВИДЕО

Издание называет избрание бывшего премьера Украины прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с коэффициентом Хирша 0 - ключевой показатель влиятельности ученого, основанный на количестве публикаций и их цитирований.

Ранее T-Invariant писал, что Азаров вообще не имеет научных публикаций, и о нем нет информации в базе Scopus, которая отслеживает цитируемость научных статей.

29 мая T-invariant сообщил, что двух членов-корреспондентов Елену Березович и Федора Успенского не утвердили, как академиков, ведь они три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писала письма представителю РФ при ООН о поддержке "СВО": За госизмену к 14 годам приговорена соратница Азарова Бережная. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Азаров Николай (8196) наука (697) россия (96074)


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Топ комментарии
+10
кровосися....
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30.05.2025 20:28
+8
Ще один проФФесор
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30.05.2025 20:28
+7
А що, іноземною мовою володіє. Правда так собі...
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30.05.2025 20:26
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А що, іноземною мовою володіє. Правда так собі...
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30.05.2025 20:26 Ответить
Азіровкою.
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30.05.2025 21:09 Ответить
ну так, українську воно так і не освоїло. і цей дегенерат, маркшейдер, тут керував податковою і було прем'єром, а ми дивуємося чомсу так погано, а його учні тут ще керують.
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30.05.2025 21:12 Ответить
кровосися....
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30.05.2025 20:28 Ответить
Ще один проФФесор
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30.05.2025 20:28 Ответить
Якийсь дуже тернистий шлях у цього молодого дарування - аж 11 років йшов до звання найвчьонішого! Мабуть на кацапії дуже багато вчьоних!
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30.05.2025 20:51 Ответить
Та хоч космонавтом. Яке їхало таке здибало.
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30.05.2025 20:28 Ответить
у нього нульовий показник впливовості науковця Джерело: https://censor.net/ua/n3555316

Папіздже стане від'ємним!
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30.05.2025 20:31 Ответить
Яка Рашка, такі академіки. 29 з них хоч не відсталі розумово, якщо забанили Азірова Міколу Яновича. Тепер у нього буде пряме завдання - витягнути прохффесора з Ростова на кандидата в академіки, бо в нього навіть книжка видана - шибко розумний, однако.
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30.05.2025 20:32 Ответить
А ****, вчоний. )
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30.05.2025 20:33 Ответить
Нічого скіглити,треба браті лопату і копаті,годуваті свою сім'ю.
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30.05.2025 20:33 Ответить
Іменно така проффесура має бути на парашії. Так шо все правильно...
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30.05.2025 20:33 Ответить
Кровосіся обіссяна -академік
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30.05.2025 20:33 Ответить
Рарашн УШЛЬОПОК, здохни.
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30.05.2025 20:35 Ответить
Це і є рашиський агент,воно тупе ця нікчема будучи премєром навіть не змогло оволодіти українською мовою ,для рашистів він свій він тягнув сюди "русский мир" і це посміховисько притягнув в політику Кучма .
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30.05.2025 20:45 Ответить
А Віктор Фьодоровіч професор економічних наук.
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30.05.2025 20:48 Ответить
Якось *****...
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30.05.2025 20:49 Ответить
Какадырке конкурент
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30.05.2025 20:50 Ответить
В науковому спорі доктор філософії Усик вкладе академіка Азарова на перших секундах першого раунду.
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30.05.2025 20:51 Ответить
Тепер "Кіля Азіров" може і "проффессором" стать...
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30.05.2025 21:06 Ответить
Єму просто в рассмотрєнії на дєйствітєльного члєна здєлалі зніжечку.
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30.05.2025 20:52 Ответить
Міжете мінє піздравіті . Я тіпірь - акідімік .! 🤪
..
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30.05.2025 20:53 Ответить
Це просто чудово,бо доводить рівень наук соссії та її системи присвоєння наукових звань та посад в "науковій" системі ! В нас,правда теж був один "науківець", але зараз передає "науківний" досвід на концерті кабздона!
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30.05.2025 20:57 Ответить
- Прачечная? )
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30.05.2025 20:59 Ответить
Нєт, ето канцелярія члєнов-акадіміков 😂
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30.05.2025 21:04 Ответить
- ...уячечная, это институт культуры,мать вашу !!!
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30.05.2025 21:04 Ответить
Чо ржете? 15 років тому, цього азірова, вкраїнчики привели до влади. А в 2019 році зробили себе ще раз
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30.05.2025 21:05 Ответить
Ого, і януковича переплюнув
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30.05.2025 21:06 Ответить
Та хоч головним шаманом рашки - шо нам з того?
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30.05.2025 21:07 Ответить
Азіров так собі науковець. Справжнім науКІВцем був небіжчик КІВА.
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30.05.2025 21:08 Ответить
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30.05.2025 21:08 Ответить
Акадємік крутіший за проФФесора
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30.05.2025 21:10 Ответить
В вагіні бімба)
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30.05.2025 21:12 Ответить
Это **** он, смотреть в рентгеновских лучах.
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30.05.2025 21:16 Ответить
Праффесар-шапкатир гризе нігті в себе на ногах, як так "Кіля академік".
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30.05.2025 21:16 Ответить
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30.05.2025 21:17 Ответить
 
 