Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам за решеткой за государственную измену

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича –– Николая Азарова –– виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Об этом говорится в приговоре суда от 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор суда

В марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Азарова и его помощницы.

В заключении – суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Поскольку осужденный скрывается на территории РФ, приговор вынесли заочно.

Работа на пропаганду РФ

В 2023 году следователи выяснили, что Азаров, находясь на территории РФ, создал телеграм-канал, где активно размещал пропагандистские и антиукраинские публикации.

Следствие установило, что в информационно-подрывной деятельности Азарову помогали две гражданки Украины. Речь идет о действующей (на момент разоблачения) и бывшей сотрудницах Шевченковской райгосадминистрации Киева. Женщины готовили, редактировали и отправляли кураторам провокационные тексты для публикаций.

Азарова и его вторую помощницу осудили за:

публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

государственную измену.

