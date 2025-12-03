РУС
Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам за решеткой за государственную измену

Николай Азаров

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича –– Николая Азарова –– виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Об этом говорится в приговоре суда от 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор суда

В марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Азарова и его помощницы.

В заключении – суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Поскольку осужденный скрывается на территории РФ, приговор вынесли заочно.

Работа на пропаганду РФ

В 2023 году следователи выяснили, что Азаров, находясь на территории РФ, создал телеграм-канал, где активно размещал пропагандистские и антиукраинские публикации.

Следствие установило, что в информационно-подрывной деятельности Азарову помогали две гражданки Украины. Речь идет о действующей (на момент разоблачения) и бывшей сотрудницах Шевченковской райгосадминистрации Киева. Женщины готовили, редактировали и отправляли кураторам провокационные тексты для публикаций.

Азарова и его вторую помощницу осудили за:

  • публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • государственную измену.

кровосісі !
03.12.2025 17:53
а заочно повісити можна-на одній гілляці з МІНДІЧЕМ?
03.12.2025 17:55
Не пройшло і 12 років..зелене правосуддя, клоунада суцільна, ще розстріляйте, блазні.
03.12.2025 17:58
кровосісі !
03.12.2025 17:53
Крівосісю потрібно повернути в Україну і примусити працювати в уряді в якості прем'єра в наручниках.
03.12.2025 18:24
а заочно повісити можна-на одній гілляці з МІНДІЧЕМ?
03.12.2025 17:55
Нет. Но он заочно отсидит и, через 15 лет, судимость будет погашена.
03.12.2025 18:22
Хватє скіглиті,пора браті лопату і йті годуваті свою сім'ю.
Ну що,Микола Янович, пора лісоповал.
03.12.2025 17:57
Бімба для Азірова....
03.12.2025 17:59
Чи нє "лісапавіл"? Типу лис валіті?
03.12.2025 18:00
Лопата - позивний дипломата Кулєбякі?
03.12.2025 18:01
Не пройшло і 12 років..зелене правосуддя, клоунада суцільна, ще розстріляйте, блазні.
03.12.2025 17:58
хм...ти на що натякаєш коли поєднуєш "зелене" та "12 років"?!
03.12.2025 18:02
Портновські суддівські, побачили чіткі «перспективи» наслідків своєї бездіяльності з 2019 року, на прикладі Сирійських колег, повішених пересічними Сирійцями, після втечі башара асада!?!?!?!?
03.12.2025 18:07
Зе-банду не захищаю, та шо робили папєрєднікі??? Досі за розстріл Майдану ні хто не сидить! Аваков всім індульгенцію дав! Де результати свободівського генпрокурора та Луценка??? Чи ти думаєш, що схеми в Енергоатомі, Центренерго, Нафтогазі і т.і. тільки в 2019 з'явилися? При Зе їх хоч почали ловити, хоча сам Зе з іншого боку! Такоє!
03.12.2025 18:15
так суддя дячук засудив людину яка мене пирнула ножем у спину при свідках
до 5 років умовно
ти хочеш шоб він мусарів посадив?
03.12.2025 18:21
03.12.2025 18:01
для миколи час настав
03.12.2025 18:06
Молодці, печерський суд. До речі, хана Батия за зруйнування Києва ще не судили? Займіться цим, дуже перспективна справа!
03.12.2025 18:02
За давнностью лет у нищеброда Батыя ничего не осталось. А у Николая Яновича арестованная недвига имеется имелась. 15 лет это херня. Тому кто глаз положил конфискация нужна.
03.12.2025 18:28
Порівняно з дерьмаком,пасе далеко задніх-розмах явно не той.
Або,порівняно з тим,хто надав дерьмаку такі можливості.
03.12.2025 18:03
всього лише 11 років пройшло як втік...лише 11...а кажете що в нас повільна судова система
03.12.2025 18:04
Азіров сьогодні спокійно спатки не буде - ото гепнуло старого новиною
03.12.2025 18:04
Чечетов, з калашниковим і кушнарьовим, уже чекають на одноАНАЛЬЦІВ ************???
03.12.2025 18:08
А азіров в курсі ,що йому "дали"15 років і до речі , де він буде відбувати "покарання " ,а якщо серйозно ,як вже цей грьобаний цирк набрид з заочними "засудженнями.
03.12.2025 18:08
довго ж ви друже розкачуєтесь....мені цей цирк набрид ще у 2019...
03.12.2025 18:18
А що з розкішними маєтками Микіли та його сина під Києвом? І досі стоять недоторканними,під охороною? А маленькі українці,які втратили житло під ударами Путіна,нехай все життя ютяться по гуртожитках та хостелах?
03.12.2025 18:08
Кравець з помічниками анальних в Опу та держсекретарями з КМУ і ЦОВВ, приглянуть і зберігатимуть, як для себе!! Галущенко з дівахою, не дасть збрехати!!
03.12.2025 18:11
В Киеве бывший премьер-министр Николай Азаров жил в роскошном особняке на улице Зверинецкой в центре столицы, это Печерский район рядом с ботаническим садом и станцией метро Арсенальная.



Судя из декларации, которую Азаров подавал в 2013 году, жилой дом площадью 594 кв.м. и участок 0,1 га на ул. Зверинецкая,1 принадлежала именно ему.

суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Смотрите, кто купит по остаточной стоимости. Тому и нужно было решение суда. А 15 лет, то таке.
03.12.2025 18:39
Мікіла-яновіч не висидить стільки, хіба що в маскві але це не точно
03.12.2025 18:10
Та кровосісі пойуху, це падло дожеве свого віку на історічЄской родінє... На жаль...
03.12.2025 18:12
ні звезло кілі
03.12.2025 18:18
не хер делать
03.12.2025 18:24
Мікіла, Азіров, твой дом тюрьма і замість кашло капуста. Кровосіся сучя.
03.12.2025 18:27
 
 