Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам за решеткой за государственную измену
Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича –– Николая Азарова –– виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.
Об этом говорится в приговоре суда от 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Приговор суда
В марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Азарова и его помощницы.
В заключении – суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Поскольку осужденный скрывается на территории РФ, приговор вынесли заочно.
Работа на пропаганду РФ
В 2023 году следователи выяснили, что Азаров, находясь на территории РФ, создал телеграм-канал, где активно размещал пропагандистские и антиукраинские публикации.
Следствие установило, что в информационно-подрывной деятельности Азарову помогали две гражданки Украины. Речь идет о действующей (на момент разоблачения) и бывшей сотрудницах Шевченковской райгосадминистрации Киева. Женщины готовили, редактировали и отправляли кураторам провокационные тексты для публикаций.
Азарова и его вторую помощницу осудили за:
- публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
- государственную измену.
Ну що,Микола Янович, пора лісоповал.
до 5 років умовно
ти хочеш шоб він мусарів посадив?
имеетсяимелась. 15 лет это херня. Тому кто глаз положил конфискация нужна.
Або,порівняно з тим,хто надав дерьмаку такі можливості.
Судя из декларации, которую Азаров подавал в 2013 году, жилой дом площадью 594 кв.м. и участок 0,1 га на ул. Зверинецкая,1 принадлежала именно ему.
Смотрите, кто купит по остаточной стоимости. Тому и нужно было решение суда. А 15 лет, то таке.