СБУ разоблачила россиянина из военной полиции морской пехоты, который пытал иностранного волонтера в Мелитополе
СБУ совместно с литовскими правоохранителями установили личность еще одного российского военного, который пытал литовского волонтера в оккупированном Мелитополе, — старшего инспектора военной полиции 177-го полка морской пехоты РФ Рабадана Абдулганиева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами Литовской Республики разоблачили еще одного рашиста, который пытал литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе.
Собрана доказательная база в отношении старшего инспектора военной полиции РФ Рабадана Абдулганиева
Соответствующая доказательная база была собрана по результатам работы международной следственно-оперативной группы.
Напомним, что в ноябре этого года благодаря совместному расследованию Украина экстрадировала в Литву пленного рашиста, который пытал волонтера из Литвы.
Сейчас правоохранители установили личность сообщника подозреваемого. Им оказался его сослуживец – гражданин РФ Рабадан Абдулганиев, старший инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии страны-агрессора.
Пленных пытали на захваченном аэродроме
По материалам дела, оба рашиста пытали пленных, которые находились в тюрьме, оборудованной врагом на территории захваченного аэродрома в Мелитополе.
Среди пострадавших был литовский волонтер, который помогал Силам обороны с начала полномасштабной войны.
Как установило расследование, в застенках пыточной пленных запирали в тесных металлических ящиках, душили до потери сознания, подвешивали за руки, обливали ледяной водой на морозе и били током.
Преступнику заочно объявлено подозрение
По материалам следователей СБУ и иностранных партнеров Абдулганиева заочно признан подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за военные преступления.
