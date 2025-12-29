Рашисти вдарили КАБами по Оріхову: загинув чоловік, поранено жінку

Російські окупанти вдарили КАБами по Оріхову на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту. 46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Запорізької області

Раніше в ОВА повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури.

45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.

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