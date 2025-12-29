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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили КАБами по Оріхову: загинув чоловік, поранено жінку

Росіяни вбили чоловіка в Оріхові: що відомо?

Російські окупанти вдарили КАБами по Оріхову на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту. 46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Запорізької області

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Автор: 

обстріл (35110) Запорізька область (5098) Пологівський район (437) Оріхів (50)
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