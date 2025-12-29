45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення
У Запорізькій області 45 населених пунктів залишаються без тепла та світла.
Про це глава ОВА Іван Федоров заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У нас є 45 населених пунктів, в яких немає комунальних благ. Здебільшого це прифронтові населені пункти, де ворог просто не дає можливості забезпечувати тепло- й водопостачання", - зазначив він.
"Що стосується світла – у Запоріжжі сьогодні вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центра подаються без перебою", - додав Федоров.
Обстріли Запорізької області
- Раніше в ОВА повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури.
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