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Новини Обстріли Запорізької області Удари по енергетиці
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45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення

Удари по енергетиці Запорізької області: що відомо?

У Запорізькій області 45 населених пунктів залишаються без тепла та світла.

Про це глава ОВА Іван Федоров заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У нас є 45 населених пунктів, в яких немає комунальних благ. Здебільшого це прифронтові населені пункти, де ворог просто не дає можливості забезпечувати тепло- й водопостачання", - зазначив він.

"Що стосується світла – у Запоріжжі сьогодні вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центра подаються без перебою", - додав Федоров.

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Обстріли Запорізької області

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Автор: 

енергетика (3920) Запорізька область (5098)
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