РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области Удары по энергетике
289 1

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления

Удары по энергетике Запорожской области: что известно?

В Запорожской области 45 населенных пунктов остаются без тепла и света.

Об этом глава ОГА Иван Федоров заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"У нас есть 45 населенных пунктов, в которых нет коммунальных благ. В основном это прифронтовые населенные пункты, где враг просто не дает возможности обеспечивать тепло- и водоснабжение", - отметил он.

"Что касается света – на Запорожье сегодня включаются одновременно от 2,5 до 3 очередей отключения. Все остальные услуги на территории областного центра подаются без перебоев", – добавил Федоров.

Читайте также: Часть Гуляйполя находится под контролем российских войск, – Силы обороны Юга

Обстрелы Запорожской области

Смотрите также: По меньшей мере четыре рашиста ликвидированы в оккупированном Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

Автор: 

энергетика (2971) Запорожская область (3926)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це вже країна мрій ? чи ще ні ?
показать весь комментарий
29.12.2025 10:29 Ответить
 
 