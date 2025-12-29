45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления
В Запорожской области 45 населенных пунктов остаются без тепла и света.
Об этом глава ОГА Иван Федоров заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"У нас есть 45 населенных пунктов, в которых нет коммунальных благ. В основном это прифронтовые населенные пункты, где враг просто не дает возможности обеспечивать тепло- и водоснабжение", - отметил он.
"Что касается света – на Запорожье сегодня включаются одновременно от 2,5 до 3 очередей отключения. Все остальные услуги на территории областного центра подаются без перебоев", – добавил Федоров.
Обстрелы Запорожской области
- Ранее в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex G.
показать весь комментарий29.12.2025 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль