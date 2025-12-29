Удар КАБами по Славянску: пострадала мирная жительница

В Славянске Донецкой области вследствие российских авиаударов зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и ранение мирной жительницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Фейсбуке.

По предварительным данным, удары были нанесены управляемыми авиабомбами.

Последствия авиаудара по Славянску

Попадания зафиксированы в разных районах города, что привело к значительным повреждениям. Глава города сообщил, что во время обстрела пострадали частные дома, магазины, предприятия и автомобили местных жителей.

"Понедельник, 29 декабря. Сегодня город снова подвергся авиаударам. Попадания КАБов зафиксированы в разных районах Славянска. Повреждены частные дома, магазины, частные предприятия, автомобили", — написал Вадим Лях.

По его словам, на данный момент известно об одной пострадавшей женщине.

Атака российских беспилотников

Вечером 29 декабря оккупанты запустили на территорию Украины ударные беспилотники. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.