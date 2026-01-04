На Лиманському напрямку ворог намагається обійти українські позиції, але там велика "сіра зона", - Трегубов
Російські війська продовжують спроби інфільтрації в Лиман та обходу українських позицій навколо міста.
Про це в ефірі "Суспільного" заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
Логістичні труднощі та "сіра зона"
За його словами, на Лиманському напрямку обидві сторони стикаються з серйозними проблемами логістики.
Причиною цього є значні площі "сірої зони" та активне використання безпілотників, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.
Також він повідомив:
"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох боків. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на мапі. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність".
Намір ворога та українська відсіч
Російські війська намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску.
За оцінкою української сторони, ворога особливо цікавить вихід із північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації.
"Їм дуже цікавий вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", додає Віктор Трегубов.
Інші напрямки
- У Куп’янському районі окупанти посилили тиск, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом.
- Сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.
- Командувач НГУ Олександр Півненко повідомив про ситуацію в Покровську: українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій, але погодні умови суттєво ускладнюють бойові операції.
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