На Лиманському напрямку ворог намагається обійти українські позиції, але там велика "сіра зона", - Трегубов

Російські війська продовжують спроби інфільтрації в Лиман та обходу українських позицій навколо міста.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Логістичні труднощі та "сіра зона"

За його словами, на Лиманському напрямку обидві сторони стикаються з серйозними проблемами логістики.

Причиною цього є значні площі "сірої зони" та активне використання безпілотників, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.

Також він повідомив:

"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох боків. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на мапі. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність".

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Намір ворога та українська відсіч

Російські війська намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску.

За оцінкою української сторони, ворога особливо цікавить вихід із північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації.

"Їм дуже цікавий вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", додає Віктор Трегубов.

Інші напрямки

У Куп’янському районі окупанти посилили тиск, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом.

Сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.

Командувач НГУ Олександр Півненко повідомив про ситуацію в Покровську: українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій, але погодні умови суттєво ускладнюють бойові операції.

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