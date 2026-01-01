Бойцы SIGNUM уничтожили 9 вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов батальона SIGNUM во время боевых вылетов обезвредили и уничтожили 9 вражеских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты атаковали позиции Сил обороны дронами на Лиманском направлении.
Было уничтожено:
- КВО — 1;
- Суперкам — 4;
- Зала — 3;
- Ланцет — 1.
Кадрами сбития вражеских аппаратов бойцы поделились в своем официальном телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль