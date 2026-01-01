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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Лиманском направлении
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Бойцы SIGNUM уничтожили 9 вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM во время боевых вылетов обезвредили и уничтожили 9 вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты атаковали позиции Сил обороны дронами на Лиманском направлении.

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Было уничтожено:

  • КВО — 1;
  • Суперкам — 4;
  • Зала — 3;
  • Ланцет — 1.

Кадрами сбития вражеских аппаратов бойцы поделились в своем официальном телеграм-канале.

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уничтожение (10229) Донецкая область (12620) ВСУ (7961) дроны (7604) Краматорский район (1328) Лиман (253)
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