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Бійці SIGNUM знищили 9 ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM під час бойових вильотів знешкодили та знищили 9 ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти атакували позиції Сил оборони дронами на Лиманському напрямку.

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Було знищено:

  • КВО — 1;
  • Суперкам — 4;
  • Зала — 3;
  • Ланцет — 1.

Кадрами збиття ворожих апаратів бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Автор: 

знищення (10548) Донецька область (11503) ЗСУ (8976) дрони (8700) Краматорський район (1345) Лиман (254)
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