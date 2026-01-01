Бійці SIGNUM знищили 9 ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM під час бойових вильотів знешкодили та знищили 9 ворожих безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти атакували позиції Сил оборони дронами на Лиманському напрямку.
Було знищено:
- КВО — 1;
- Суперкам — 4;
- Зала — 3;
- Ланцет — 1.
Кадрами збиття ворожих апаратів бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.
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