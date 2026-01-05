РФ застосовує штурми і дрони на Лиманському напрямку, Україна стримує наступ, - 3-й АК

На Лиманському напрямку противник намагався проникнути в населений пункт, але українські сили оперативно знищили окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

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"У противника є два основні моменти - накопичення та інфільтрація. І залежно від того, де їм простіше вирішувати ці питання, там вони намагаються наступати", сказав Бородін.

На окремих напрямках українські підрозділи активно перешкоджають накопиченню сил противника та знищують його логістичні ресурси.

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Інфільтраційні спроби противника

Речник Третього армійського корпусу повідомив, що в Лимані іноді трапляються випадки інфільтрації окремих російських військових.

"Були ситуації, коли кілька осіб заходили в населений пункт. Російський воєнкор одразу опублікував кадри, що в місті перебувають росіяни. Завдяки цьому їхню позицію було виявлено, і групу знищили протягом години-двох", - зазначив він.

Складність місцевості та дії українських підрозділів

Речник додав, що місцевість на цьому напрямку досить складна, а українські підрозділи роблять усе можливе, щоб не дозволити ворогу накопичувати сили та забезпечують контроль над ситуацією.

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