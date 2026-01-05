Силы обороны сдерживают врага около Гришино, в Мирнограде продолжаются бои, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО
Силы обороны отражают штурм Гришино, ситуация в Мирнограде сложная.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ШР ДШВ по состоянию на 5 января.
Ситуация на Покровском направлении
Как отмечается, с начала нового года враг наращивает давление в Покровской агломерации. Из-за невозможности прорвать лобовыми атаками оборону украинских войск в зоне ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и Родинское.
Последние сутки противник непрерывно осуществляет штурмовые действия в районе населенного пункта Гришино. Во время атак противник привлекает живую силу и легкую технику. Штурмовые действия проводит в основном ночью для минимизации своих потерь.
По данным 7-го корпуса ДШВ, в то же время на подступах к Гришино подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ сдерживают врага. Всего за последние двое суток Силы обороны ликвидировали более 30 военнослужащих противника и поразили до 10 единиц легкой техники – мототехнику и багги.
"Отдельно фиксируются попытки противника действовать небольшими группами по 6-8 человек с выходом в северном направлении от Покровска. Все перемещения Силы обороны своевременно выявляют и поражают противника с учетом имеющихся сил и средств", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мирнограде
В районе Мирнограда обстановка остается сложной. Подразделения 7-го корпуса ШР ДШВ совместно с 14-й бригадой оперативного назначения НГУ "Червона калина" сосредотачивают усилия на контроле северной части города, сдерживают противника в центральной части города и не допускают затягивания врагом техники с южного направления.
На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, однако Силы обороны контролируют ситуацию.
7-й корпус ШР ДШВ продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода.
К обороне Покровской агломерации продолжают привлекаться подразделения Группировки войск ДШВ, штурмовые подразделения, Сухопутные войска, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.
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