Силы обороны сдерживают врага около Гришино, в Мирнограде продолжаются бои, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны отражают штурм Гришино, ситуация в Мирнограде сложная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ШР ДШВ по состоянию на 5 января.

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Ситуация на Покровском направлении

Как отмечается, с начала нового года враг наращивает давление в Покровской агломерации. Из-за невозможности прорвать лобовыми атаками оборону украинских войск в зоне ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Последние сутки противник непрерывно осуществляет штурмовые действия в районе населенного пункта Гришино. Во время атак противник привлекает живую силу и легкую технику. Штурмовые действия проводит в основном ночью для минимизации своих потерь.

По данным 7-го корпуса ДШВ, в то же время на подступах к Гришино подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ сдерживают врага. Всего за последние двое суток Силы обороны ликвидировали более 30 военнослужащих противника и поразили до 10 единиц легкой техники – мототехнику и багги.

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"Отдельно фиксируются попытки противника действовать небольшими группами по 6-8 человек с выходом в северном направлении от Покровска. Все перемещения Силы обороны своевременно выявляют и поражают противника с учетом имеющихся сил и средств", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мирнограде

В районе Мирнограда обстановка остается сложной. Подразделения 7-го корпуса ШР ДШВ совместно с 14-й бригадой оперативного назначения НГУ "Червона калина" сосредотачивают усилия на контроле северной части города, сдерживают противника в центральной части города и не допускают затягивания врагом техники с южного направления.

На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, однако Силы обороны контролируют ситуацию.

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7-й корпус ШР ДШВ продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода.

К обороне Покровской агломерации продолжают привлекаться подразделения Группировки войск ДШВ, штурмовые подразделения, Сухопутные войска, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.