Сили оборони стримують ворога біля Гришиного, у Мирнограді тривають бої, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ШР ДШВ станом на 5 січня.

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Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, з початку нового року ворог нарощує тиск у Покровській агломерації. Через неможливість протисниту лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та Родинське.

Останні дві доби противник безперервно здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Гришине. Під час атак противник залучає живу силу та легку техніку. Штурмові дії проводить здебільшого вночі для мінімізації своїх втрат.

За даними 7 корпусу ДШВ, водночас на підступах до Гришиного підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ стримують ворога. Загалом за дві останні доби Сили оборони ліквідували понад 30 військовослужбовців противника та уразили до 10 одиниць легкої техніки – мототехніка та багі.

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"Окремо фіксуються спроби противника діяти малими групами по 6–8 осіб із виходом у північному напрямку від Покровська. Усі переміщення Сили оборони своєчасно виявляють та уражають противника з урахуванням наявних сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Мирнограді

У районі Мирнограда обстановка залишається складною. Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ спільно з 14 бригадою оперативного призначення НГУ "Червона калина" зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку.

На східних околицях Мирнограда противник намагається закріпитися, однак Сил оборони контролюють ситуацію.

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7 корпус ШР ДШВ продовжує утримувати визначені рубежі та знищувати противника при спробах прориву чи обходу.

До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися підрозділи Угруповання військ ДШВ, штурмові підрозділи, Сухопутні війська, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.