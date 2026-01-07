Сили оборони контролюють північ Покровська. Навколо Дронівки ситуація напружена, - УВ "Схід"

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке.

Вчора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупантів, із них 53 - безповоротно. Також знищено 26 безпілотних літальних апаратів, один квадроцикл, 15 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, українські воїни уразили два пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

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Бої за Покровськ та Мирноград

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація навколо Дронівки

За даними УВ "Схід", на Слов’янському напрямку ситуація навколо Дронівки залишається напруженою. З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі.

"Кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.

Наші оборонці цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 373 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1907 БпЛА різних типів та 65 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема два танки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 47 розрахунків російських БпАК.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни щоденно пробують форсувати Сіверський Донець: ситуація біля Дронівки під контролем ЗСУ.

81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець.

За даними 7 корпусу ДШВ, надскладна ситуація біля Сіверська, бої за Серебрянку тривають.

РФ намагається проникнути в Дронівку малими групами та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне.

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