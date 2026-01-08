Сили оборони стримують натиск ворога: 54 бойові зіткнення від початку доби, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 08.01.2026 щодо російського вторгнення: Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 54 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Кучерівка, Студенок, Біла Береза, Рижівка, Нескучне Сумської області.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак ворожих військ, три з яких ще тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

Куп'янський напрямок

Противник один раз намагався йти вперед на позиції наших військ у бік Куп’янська, однак отримав відсіч.

Лиманський напрямок

Загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають.

Слов’янський та Краматорський напрямки

На цих напрямках на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок

Ворог здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.

Покровський напрямок

Російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 16 атак противника.

Олександрівський напрямок

Ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок

На цьому напрямку відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

Оріхівський та Придніпровський напрямки

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник один раз марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Читайте: Ворог найбільше штурмує на Покровському та Гуляйпільському напрямку, - Генштаб ЗСУ. КАРТА