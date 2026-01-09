УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17618 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
12 097 12

Відповідь прилетіла миттєво: українські дрони знищили гармату та техніку РФ ще до відкриття вогню. ВIДЕО

Російські війська спробували розгорнути вогневу позицію для обстрілу українських підрозділів, однак реалізувати задум не встигли. Відповідь Сил оборони України була миттєвою та влучною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотних систем підрозділу СТРІКС спільно з бійцями 22-ї окремої механізованої бригади оперативно виявили ворожу артилерійську позицію. Щойно окупанти почали підготовку до стрільби, по цілях було завдано точних ударів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті знищено артилерійську гармату, вантажівку, пікап, а також весь ворожий екіпаж. Спроба обстрілу українських позицій була зірвана ще на етапі прицілювання.

Також дивіться: Нічне полювання: українські FPV-дрони на оптоволокні знищили 28 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж українського Т-72 під вогнем FPV знищив російську піхоту на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21581) знищення (10603) дрони (8756) 22 окрема механізована бригада (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Відео змонтовано з декількох епізодів і різних джерел, і той, хто монтував ролик, не дуже досвідчений в цій справі.
показати весь коментар
09.01.2026 09:54 Відповісти
+4
Всі частини ролика зняті навкруг самої гармати біля однієї посадки. Так що йди вже, спіціліст, в чебурнет монтувати фальшивки, як вас солов*їне гуано вчить.
показати весь коментар
09.01.2026 12:35 Відповісти
+3
Скинутись на дрони, більше таких відео.
показати весь коментар
09.01.2026 10:17 Відповісти

Завантаження...

 
 