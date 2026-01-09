Відповідь прилетіла миттєво: українські дрони знищили гармату та техніку РФ ще до відкриття вогню. ВIДЕО
Російські війська спробували розгорнути вогневу позицію для обстрілу українських підрозділів, однак реалізувати задум не встигли. Відповідь Сил оборони України була миттєвою та влучною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотних систем підрозділу СТРІКС спільно з бійцями 22-ї окремої механізованої бригади оперативно виявили ворожу артилерійську позицію. Щойно окупанти почали підготовку до стрільби, по цілях було завдано точних ударів.
У результаті знищено артилерійську гармату, вантажівку, пікап, а також весь ворожий екіпаж. Спроба обстрілу українських позицій була зірвана ще на етапі прицілювання.
Топ коментарі
+4 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар09.01.2026 09:54 Відповісти Посилання
+4 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар09.01.2026 12:35 Відповісти Посилання
+3 krot_lub
показати весь коментар09.01.2026 10:17 Відповісти Посилання
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