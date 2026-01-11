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Дроны WORMBUSTERS 414-й бригады оторвали оккупанту обе нижние конечности
На Покровском направлении Донецкой области бойцы подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта ударным дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист сел отдохнуть, спрятавшись в траве, однако украинский беспилотник нашел его и сразу метко нанес удар.
В результате точного попадания на последних кадрах видно, что у захватчика отсутствует нижняя часть тела и оторваны конечности.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
- Ранее сообщалось, что 56-я бригада уничтожила технику и российскую пехоту возле Новомарково.
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