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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Дроны WORMBUSTERS 414-й бригады оторвали оккупанту обе нижние конечности

На Покровском направлении Донецкой области бойцы подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта ударным дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист сел отдохнуть, спрятавшись в траве, однако украинский беспилотник нашел его и сразу метко нанес удар.

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В результате точного попадания на последних кадрах видно, что у захватчика отсутствует нижняя часть тела и оторваны конечности.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (23381) уничтожение (10295) дроны (7671) Покровск (1329) 414 Птахи Мадяра (214)
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Топ комментарии
+12
вот би всім оркам одночасно так...
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11.01.2026 12:10 Ответить
+4
Після заяви х..ла про землі на котрі заходила нога окупанта, частіше стали відлітати ці кінцівки від кацапів.
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11.01.2026 12:50 Ответить
+4
Пластир наклеїти і до свайби заживе...

СЛАВА УКРАЇНІ!
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11.01.2026 12:59 Ответить

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