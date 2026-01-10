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56-я бригада уничтожила технику и российскую пехоту возле Новомаркового. ВИДЕО
Вблизи населенного пункта Новомарково на Краматорском направлении бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады нанесли серию ударов по технике и личному составу врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов отразили попытки российских военных пройти к полосе ответственности Сил обороны.
Среди пораженных целей:
- 4 оккупанта;
- 3 мотоцикла;
- 1 квадроцикл;
- 1 УАЗ "Буханка".
Кадрами украинские защитники поделились в соцсетях.
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