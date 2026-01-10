56-я бригада уничтожила технику и российскую пехоту возле Новомаркового. ВИДЕО

Вблизи населенного пункта Новомарково на Краматорском направлении бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады нанесли серию ударов по технике и личному составу врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов отразили попытки российских военных пройти к полосе ответственности Сил обороны.

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Среди пораженных целей:

4 оккупанта;

3 мотоцикла;

1 квадроцикл;

1 УАЗ "Буханка".

Кадрами украинские защитники поделились в соцсетях.

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