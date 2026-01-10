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56-а бригада знищила техніку та російську піхоту біля Новомаркового. ВIДЕО

Поблизу населеного пункту Новомаркове на Краматорському напрямку бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади завдали серії ударів по техніці та особовому складу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів відбили спроби російських військових пройти до смуги відповідальності Сил оборони.

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Серед уражених цілей:

  • 4 окупанти;
  • 3 мотоцикли;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 УАЗ "Буханка".

Кадрами українські захисники поділилися у соцмережах.

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