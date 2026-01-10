Воїни 40-ї бригади берегової оборони знищили 2 човни з російським десантом на Дніпрі. ВIДЕО

Українські захисники знищили російський десант, який вкотре намагався перебратися через Дніпро на човнах та дістатися позицій Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 40-ї окремої бригади берегової оборони перехопили ударними безпілотниками 2 човни з окупантами та знищили їх.

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Після удару по першому човну ворожий десант намагався вплав дістатися другого, але той втратив керування під шквалом уражень українських FPV-дронів.

У результаті другий човен згорів в очереті разом із 8 російськими військовими.

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