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Дрон 36-ї бригади "Вартові" знищив двох російських піхотинців на конях - тварини не постраждали. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Вартові" 36-ї ОБрМП ліквідували двох окупантів на конях серед дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів та чекав, поки російські військові впадуть із коней, щоб потім ліквідувати ворожі цілі.
Бійці у коментарях під відео додають, що тварини не постраждали, а загарбники були знищені.
Топ коментарі
+17 Погрібний Олександр
показати весь коментар07.01.2026 23:05 Відповісти Посилання
+14 Ivan Pogorelov
показати весь коментар07.01.2026 22:56 Відповісти Посилання
+6 Alessandro Moretti
показати весь коментар07.01.2026 23:09 Відповісти Посилання
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