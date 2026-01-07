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Дрон 36-ї бригади "Вартові" знищив двох російських піхотинців на конях - тварини не постраждали. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Вартові" 36-ї ОБрМП ліквідували двох окупантів на конях серед дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів та чекав, поки російські військові впадуть із коней, щоб потім ліквідувати ворожі цілі.

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Бійці у коментарях під відео додають, що тварини не постраждали, а загарбники були знищені.

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Автор: 

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Топ коментарі
+17
Коні не постраждали, тварин - знищили!
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07.01.2026 23:05 Відповісти
+14
Молодці. Коні не винні
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07.01.2026 22:56 Відповісти
+6
Хоча б конi не постраждали.
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07.01.2026 23:09 Відповісти

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