Дрон 36-ї бригади "Вартові" знищив двох російських піхотинців на конях - тварини не постраждали. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Вартові" 36-ї ОБрМП ліквідували двох окупантів на конях серед дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів та чекав, поки російські військові впадуть із коней, щоб потім ліквідувати ворожі цілі.

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Бійці у коментарях під відео додають, що тварини не постраждали, а загарбники були знищені.

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