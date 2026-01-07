Дрон 36-й бригады "Вартові" уничтожил двух российских пехотинцев на лошадях - животные не пострадали. ВИДЕО

Операторы дронов батальона беспилотных систем "Вартові" 36-й ОБрМП ликвидировали двух оккупантов на лошадях посреди дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон подлетел и ждал, пока российские военные упадут с лошадей, чтобы затем ликвидировать вражеские цели.

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Бойцы в комментариях под видео добавляют, что животные не пострадали, а захватчики были уничтожены.

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