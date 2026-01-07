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Дрон 36-й бригады "Вартові" уничтожил двух российских пехотинцев на лошадях - животные не пострадали. ВИДЕО
Операторы дронов батальона беспилотных систем "Вартові" 36-й ОБрМП ликвидировали двух оккупантов на лошадях посреди дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон подлетел и ждал, пока российские военные упадут с лошадей, чтобы затем ликвидировать вражеские цели.
Бойцы в комментариях под видео добавляют, что животные не пострадали, а захватчики были уничтожены.
Топ комментарии
+17 Погрібний Олександр
показать весь комментарий07.01.2026 23:05 Ответить Ссылка
+14 Ivan Pogorelov
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+6 Alessandro Moretti
показать весь комментарий07.01.2026 23:09 Ответить Ссылка
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