Бійці 71-ї бригади ДШВ знищили 42 окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО
Рашисти намагалися здійснити масований та комбінований штурм позицій 71-ї окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 5 ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони, однак українські десантники не дали можливості ворогу розгорнути штурмову атаку.
Згодом понад 10 окупантів вирішили повторити старий трюк із газовою трубою.
Інша частина окупантів кинулися напролом на квадроциклах, одночасно заходячи з іншого боку піхотою, проте для військових РФ це закінчилося трагічно.
Обидві групи було успішно знищено БпЛА та артилерією 71-ї бригади, а також суміжних підрозділів.
У результаті невдалого штурму ліквідовано 42 окупанти разом із їхньою технікою.
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