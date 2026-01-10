Бійці 71-ї бригади ДШВ знищили 42 окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО

Рашисти намагалися здійснити масований та комбінований штурм позицій 71-ї окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 5 ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони, однак українські десантники не дали можливості ворогу розгорнути штурмову атаку.

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Згодом понад 10 окупантів вирішили повторити старий трюк із газовою трубою.

Інша частина окупантів кинулися напролом на квадроциклах, одночасно заходячи з іншого боку піхотою, проте для військових РФ це закінчилося трагічно.

Обидві групи було успішно знищено БпЛА та артилерією 71-ї бригади, а також суміжних підрозділів.

У результаті невдалого штурму ліквідовано 42 окупанти разом із їхньою технікою.

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