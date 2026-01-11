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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
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Дронарі 155-ї бригади розбили колону техніки окупантів біля Покровська. ВIДЕО

Українські дронарі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської розбили колону техніки разом з окупантами південніше Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти побачили рух транспорту та російської піхоти, яка намагалася пройти до Покровська ще до сходу сонця та знищили її.

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Бійці відпрацювали по автівках та ворожій піхоті ударними БпЛА, поки ті прагнули хоча б частково доїхати до міста.

"Знищення відбувалося за 6-7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення", - додають воїни у коментарях під відео.

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Автор: 

армія рф (21601) знищення (10615) дрони (8776) Покровськ (1364) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (98)
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Топ коментарі
+12
смерть свинособакам і **********....
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11.01.2026 13:01 Відповісти
+3
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11.01.2026 14:00 Відповісти
+2
Гарпа робота гарний результат подяка воінам Героям
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11.01.2026 14:39 Відповісти

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