Дронарі 155-ї бригади розбили колону техніки окупантів біля Покровська. ВIДЕО

Українські дронарі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської розбили колону техніки разом з окупантами південніше Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти побачили рух транспорту та російської піхоти, яка намагалася пройти до Покровська ще до сходу сонця та знищили її.

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Бійці відпрацювали по автівках та ворожій піхоті ударними БпЛА, поки ті прагнули хоча б частково доїхати до міста.

"Знищення відбувалося за 6-7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення", - додають воїни у коментарях під відео.

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