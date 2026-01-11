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Дронарі 155-ї бригади розбили колону техніки окупантів біля Покровська. ВIДЕО
Українські дронарі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської розбили колону техніки разом з окупантами південніше Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти побачили рух транспорту та російської піхоти, яка намагалася пройти до Покровська ще до сходу сонця та знищили її.
Бійці відпрацювали по автівках та ворожій піхоті ударними БпЛА, поки ті прагнули хоча б частково доїхати до міста.
"Знищення відбувалося за 6-7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення", - додають воїни у коментарях під відео.
Топ коментарі
+12 Николай Водяной #461390
показати весь коментар11.01.2026 13:01 Відповісти Посилання
+3 Luiza
показати весь коментар11.01.2026 14:00 Відповісти Посилання
+2 Serg Oberemok
показати весь коментар11.01.2026 14:39 Відповісти Посилання
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