6 079 12
Дронари 155-й бригады разбили колонну техники оккупантов возле Покровска. ВИДЕО
Украинские дронары 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской разбили колонну техники вместе с оккупантами южнее Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты заметили движение транспорта и российской пехоты, которая пыталась пройти в Покровск еще до восхода солнца, и уничтожили ее.
Бойцы отработали по автомобилям и вражеской пехоте ударными БПЛА, пока те стремились хотя бы частично доехать до города.
"Уничтожение происходило в 6-7 километрах южнее линии боевого столкновения", - добавляют воины в комментариях под видео.
Топ комментарии
+12 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий11.01.2026 13:01 Ответить Ссылка
+3 Luiza
показать весь комментарий11.01.2026 14:00 Ответить Ссылка
+2 Serg Oberemok
показать весь комментарий11.01.2026 14:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль