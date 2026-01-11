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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
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Дронари 155-й бригады разбили колонну техники оккупантов возле Покровска. ВИДЕО

Украинские дронары 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской разбили колонну техники вместе с оккупантами южнее Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты заметили движение транспорта и российской пехоты, которая пыталась пройти в Покровск еще до восхода солнца, и уничтожили ее.

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Бойцы отработали по автомобилям и вражеской пехоте ударными БПЛА, пока те стремились хотя бы частично доехать до города.

"Уничтожение происходило в 6-7 километрах южнее линии боевого столкновения", - добавляют воины в комментариях под видео.

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армия РФ (23381) уничтожение (10295) дроны (7671) Покровск (1329) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (97)
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Топ комментарии
+12
смерть свинособакам і **********....
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11.01.2026 13:01 Ответить
+3
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11.01.2026 14:00 Ответить
+2
Гарпа робота гарний результат подяка воінам Героям
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11.01.2026 14:39 Ответить

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