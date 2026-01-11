Дронари 155-й бригады разбили колонну техники оккупантов возле Покровска. ВИДЕО

Украинские дронары 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской разбили колонну техники вместе с оккупантами южнее Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты заметили движение транспорта и российской пехоты, которая пыталась пройти в Покровск еще до восхода солнца, и уничтожили ее.

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Бойцы отработали по автомобилям и вражеской пехоте ударными БПЛА, пока те стремились хотя бы частично доехать до города.

"Уничтожение происходило в 6-7 километрах южнее линии боевого столкновения", - добавляют воины в комментариях под видео.

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