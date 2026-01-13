Дорога Шевченко - Покровськ стала для окупантів коридором втрат: артилерія та дрони ДШВ знищують ворога. ВIДЕО

Дорога Шевченко - Покровськ стала для російських військ логістичним коридором та одночасно місцем значних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із осені 2025 року противник активно використовує цей напрямок для підвозу особового складу та техніки під час наступу на Покровськ.

Замість "траси життя" дорога перетворилася для окупантів на небезпечний маршрут.

Протягом останніх місяців підрозділи артилерії та безпілотних систем у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ цілеспрямовано працюють по противнику, системно знищуючи його сили та техніку.

На оприлюдненому відео зафіксовано найяскравіші ураження ворога, який намагався скористатися дорогою Шевченко - Покровськ для забезпечення своїх наступальних дій.

