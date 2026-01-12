Дрони 155-ї бригади ліквідували 3 окупантів та техніку ворога у Покровську. ВIДЕО

Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської знищили ворога ударними безпілотниками у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони уразили 2 автівки, квадроцикл та укриття з особовим складом рашистів.

Під час бойових вильотів БпЛА також ліквідовано 3 російських штурмовиків на відкритій місцевості серед розтрощеної техніки загарбників.

Кадрами своєї роботи бійці поділилися у соцмережах.

Дивіться також: Українські захисники 7-го корпусу ДШВ нищать ворога у Покровську. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі WORMBUSTERS 414-ї бригади підсмажили окупанта у хащах на Покровському напрямку. ВIДЕО

армія рф (20773) знищення (9935) дрони (7881) Покровськ (1311) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (70)
Воює 155-та!!!!
13.01.2026 01:15
 
 