Дрони 155-ї бригади ліквідували 3 окупантів та техніку ворога у Покровську. ВIДЕО
Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської знищили ворога ударними безпілотниками у Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони уразили 2 автівки, квадроцикл та укриття з особовим складом рашистів.
Під час бойових вильотів БпЛА також ліквідовано 3 російських штурмовиків на відкритій місцевості серед розтрощеної техніки загарбників.
Кадрами своєї роботи бійці поділилися у соцмережах.
Владислав Сварчевський
13.01.2026 01:15
Забули пароль або логін? Відновити пароль