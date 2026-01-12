Дроны 155-й бригады ликвидировали 3 оккупантов и технику врага в Покровске. ВИДЕО

Операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожили врага ударными беспилотниками в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны поразили 2 автомобиля, квадроцикл и укрытие с личным составом рашистов.

Во время боевых вылетов БПЛА также ликвидированы 3 российских штурмовика на открытой местности среди разбитой техники захватчиков.

Кадрами своей работы бойцы поделились в соцсетях.

