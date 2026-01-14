4 318 1
Січеславські десантники 25-ї бригади вдарили "Градами" по окупантах у Шахтарському мікрорайоні Покровська. ВIДЕО
Розвідка виявила ротацію противника і підготовку до штурмових дій у Шахтарському мікрорайоні Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, по ворогу відпрацювали реактивні системи "Град" Січеславських десантників 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗС України.
Залп із 10 снарядів став концентрованою відповіддю за все, що чинить окупант.
У результаті знищено легку техніку та уражено живу силу противника - мінус 6 рашистів.
Ворог залишився без ресурсів і був змушений припинити свої дії.
Це лише один з епізодів бойової роботи, яких щодня відбувається декілька. Коли працює реактивна артилерія - українська лють знаходить ціль і не залишає шансів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
14.01.2026 22:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль