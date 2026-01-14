Січеславські десантники 25-ї бригади вдарили "Градами" по окупантах у Шахтарському мікрорайоні Покровська. ВIДЕО

Розвідка виявила ротацію противника і підготовку до штурмових дій у Шахтарському мікрорайоні Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по ворогу відпрацювали реактивні системи "Град" Січеславських десантників 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗС України.

Залп із 10 снарядів став концентрованою відповіддю за все, що чинить окупант.

У результаті знищено легку техніку та уражено живу силу противника - мінус 6 рашистів.

Ворог залишився без ресурсів і був змушений припинити свої дії.

Це лише один з епізодів бойової роботи, яких щодня відбувається декілька. Коли працює реактивна артилерія - українська лють знаходить ціль і не залишає шансів.

