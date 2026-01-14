УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12043 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Штурм РФ на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
4 318 1

Січеславські десантники 25-ї бригади вдарили "Градами" по окупантах у Шахтарському мікрорайоні Покровська. ВIДЕО

Розвідка виявила ротацію противника і підготовку до штурмових дій у Шахтарському мікрорайоні Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по ворогу відпрацювали реактивні системи "Град" Січеславських десантників 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗС України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Залп із 10 снарядів став концентрованою відповіддю за все, що чинить окупант.

У результаті знищено легку техніку та уражено живу силу противника - мінус 6 рашистів.

Ворог залишився без ресурсів і був змушений припинити свої дії.

Це лише один з епізодів бойової роботи, яких щодня відбувається декілька. Коли працює реактивна артилерія - українська лють знаходить ціль і не залишає шансів.

Автор: 

армія рф (20773) знищення (9935) ГРАД (160) 25 окрема повітряно-десантна бригада (188) ДШВ Десантно-штурмові війська (446) Покровськ (1311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь "вінегрет"... "Нарізка" з різних відеосюжетів, за різні часові відрізки...
показати весь коментар
14.01.2026 22:45
 
 