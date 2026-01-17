Дронарі ДШВ "Кара небесна" ліквідували 13 російських штурмовиків поблизу Родинського. ВIДЕО
132-й окремий розвідувальний батальйон 7 корпусу ДШВ завдає системних втрат противнику в районі Родинського, що на північний схід від Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, днями оператори БпЛА "Кара небесна" знищили 13 окупантів, які намагалися закріпитися на околицях Родинського.
Спершу розвідники уразили передову групу противника ще на підходах до міста.
У результаті злагодженої роботи підрозділу всі військові РФ були ліквідовані - включно з тими, кому вдалося прорватися до околиць міста.
Таким чином, українські захисники зірвали плани рашистів з облаштування вогневих позицій у зоні урбаністичної забудови.
Ці точки противник планував використати для підтримки наступальних дій своїх підрозділів.
Кадри бойової роботи бійців оприлюднено у телеграм-каналі.
