Нацгвардія знищила понад 300 одиниць техніки окупантів за два тижні 2026 року. ВIДЕО

Бойова робота гвардійців на Харківщині та Донеччині, а також знищення підрозділом безпілотних систем 35-го Сумського полку НГУ на Північно-Слобожанському напрямку радіолокаційної станції 1Л122 "Гармонь", призначеної для виявлення та супроводу повітряних цілей (літаків, вертольотів, БПЛА, крилатих ракет).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Національна гвардія щодня підкріплює це конкретними результатами на полі бою.

За перші два тижні 2026 року гвардійці знищили:

18 танків;

22 одиниці бронетехніки;

210 автомобілів;

72 артилерійські системи;

3 зенітно-ракетні комплекси;

4 реактивні системи залпового вогню;

25 складів боєприпасів і пально-мастильних матеріалів.

Це - результати витримки та професіоналізму наших бійців, які тримають стрій навіть у найсуворіших зимових умовах.

Кадри операції оприлюднено у телеграм-каналі.

Дивіться також: Дронарі ДШВ "Кара небесна" ліквідували 13 російських штурмовиків поблизу Родинського. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Lasar’s Group" НГУ завдали ударів по 12 одиницях ворожої техніки. ВIДЕО