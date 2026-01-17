Нацгвардія знищила понад 300 одиниць техніки окупантів за два тижні 2026 року. ВIДЕО
Бойова робота гвардійців на Харківщині та Донеччині, а також знищення підрозділом безпілотних систем 35-го Сумського полку НГУ на Північно-Слобожанському напрямку радіолокаційної станції 1Л122 "Гармонь", призначеної для виявлення та супроводу повітряних цілей (літаків, вертольотів, БПЛА, крилатих ракет).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Національна гвардія щодня підкріплює це конкретними результатами на полі бою.
За перші два тижні 2026 року гвардійці знищили:
- 18 танків;
- 22 одиниці бронетехніки;
- 210 автомобілів;
- 72 артилерійські системи;
- 3 зенітно-ракетні комплекси;
- 4 реактивні системи залпового вогню;
- 25 складів боєприпасів і пально-мастильних матеріалів.
Це - результати витримки та професіоналізму наших бійців, які тримають стрій навіть у найсуворіших зимових умовах.
Кадри операції оприлюднено у телеграм-каналі.
"У стратегічному відношенні втрати 1:27 на вузькій ділянці фронту (Куп'янськ) мало що означають.
Проте, згідно з дослідженням 2016 року про ефективність у війнах на часовому відрізку з 1816 по 1990 роки співвідношення ≥1:10 майже завжди при системних ітераціях означає військову поразку або політичну капітуляцію сторони з такими великими втратами."