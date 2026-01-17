Дрони "Lasar’s Group" НГУ завдали ударів по 12 одиницях ворожої техніки. ВIДЕО

Lasar’s Group НГУ провели успішну спецоперацію: завдано ударів по 12 одиницях ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці здійснили результативну операцію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу ЗСУ, знищивши техніку противника, яку він накопичував за лінією фронту.

Аеророзвідка Lasar’s Group спільно з ВАЗ УОРД ДПСУ відстежила місцеперебування ворожих засобів. Опираючись на розвіддані, на полювання вирушили екіпажі нічних бомберів "Лазарів".

Вони виконали серію влучних скидів, завдяки чому було підбито:

  • ББМ - 10 од.;
  • ВАТ - 1 од.;
  • паливозаправник - 1 од.

Знайдену техніку противник, ймовірно, планував залучити у штурмових діях на Лиманському напрямку.

Та завдяки злагодженій роботі Lasar’s Group наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту вдалося суттєво знизити.

армія рф (20784) ДПСУ Держприкордонслужба (6672) знищення (9943) Національна гвардія (1773) Лиман (262) Третій армійський корпус (120)
