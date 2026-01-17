Дрони "Lasar’s Group" НГУ завдали ударів по 12 одиницях ворожої техніки. ВIДЕО

Lasar’s Group НГУ провели успішну спецоперацію: завдано ударів по 12 одиницях ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці здійснили результативну операцію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу ЗСУ, знищивши техніку противника, яку він накопичував за лінією фронту.

Аеророзвідка Lasar’s Group спільно з ВАЗ УОРД ДПСУ відстежила місцеперебування ворожих засобів. Опираючись на розвіддані, на полювання вирушили екіпажі нічних бомберів "Лазарів".

Вони виконали серію влучних скидів, завдяки чому було підбито:

ББМ - 10 од.;

ВАТ - 1 од.;

паливозаправник - 1 од.

Знайдену техніку противник, ймовірно, планував залучити у штурмових діях на Лиманському напрямку.

Та завдяки злагодженій роботі Lasar’s Group наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту вдалося суттєво знизити.

Дивіться також: Занесли вибухівку в тил росіян: унікальна операція воїнів бригади "Рубіж" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Гострих Картузів" двома ударами зірвали штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО