Дрони "Lasar’s Group" НГУ завдали ударів по 12 одиницях ворожої техніки. ВIДЕО
Lasar’s Group НГУ провели успішну спецоперацію: завдано ударів по 12 одиницях ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці здійснили результативну операцію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу ЗСУ, знищивши техніку противника, яку він накопичував за лінією фронту.
Аеророзвідка Lasar’s Group спільно з ВАЗ УОРД ДПСУ відстежила місцеперебування ворожих засобів. Опираючись на розвіддані, на полювання вирушили екіпажі нічних бомберів "Лазарів".
Вони виконали серію влучних скидів, завдяки чому було підбито:
- ББМ - 10 од.;
- ВАТ - 1 од.;
- паливозаправник - 1 од.
Знайдену техніку противник, ймовірно, планував залучити у штурмових діях на Лиманському напрямку.
Та завдяки злагодженій роботі Lasar’s Group наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту вдалося суттєво знизити.
