Занесли вибухівку в тил росіян: унікальна операція воїнів бригади "Рубіж" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни бригади НГУ "Рубіж" провели унікальну операцію з підриву позицій росіян у селищі Дорожнє на Покровському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Ukrainian Witness.

Подробиці

Начальник розвідки 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" каже, що для окупантів це була стратегічна точка через наявність надійного підвального приміщення та шахти.

Навіть удари авіації не давали результату, підривати об'єкт треба було виключно зсередини.

Так, два бійці бригади вирушили до позицій росіян із вибухівкою пішки.

Дорожнє

Попри невеликі розміри населений пункт Дорожнє має велику кількість підвальних приміщень та робочих цехів, де окупанти могли накопичуватися.

Звідси відкривається дорога до Білицького та Добропілля. Продовження накопичення росіян у Дорожньому зрештою могло б призвести до того, що ворог міг почати наступ на Добропілля.

Нестандартні рішення

Використання наземних роботизованих комплексів не спрацювало. Тоді командування ухвалило нестандартне рішення:

"Це зробили мої розвідники, які погодились на цю задачу. Ми доволі толково до неї підійшли, провели аналіз, вели спостереження протягом тижня, здійснювали всі підготовчі заходи. Розвідники на полігоні відпрацьовували захід, відхід і так далі", - розповів начальник розвідки 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж".

Один із воїнів взяв рюкзак з вибухівкою і пішов просто в підвал до окупантів. Інший залишився поблизу, щоб активувати детонатор.

Паралельно весь шлях бійців і фінальну стадію операції прикривали пілоти батальйону. Боєць успішно покинув підвал, залишивши там рюкзак з вибухівкою. Пілоти контролювали вихід, щоб росіяни не викинули вибухівку.

Операцію вдалося реалізувати. Після неї окупанти припинили виходити на зв'язок зі своїми командирами. Пілоти FPV-дронів фінально відпрацювали по місцю накопичення росіян.

Начальник розвідки наголосив, що їм вдалося знищити найважливішу точку накопичення росіян на відтинку фронту та запобігти просуванню окупантів у бік Добропілля - найбільшого після Покровська міста в агломерації.

