Ворог активізував спроби просочитися в північну частину Покровська, але Сили оборони їх зупиняють, - УВ "Схід"
Російські війська відновили спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська в Донецькій області, але українські захисники їх зупиняють.
Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" станом на 18 годину 14 січня, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація в зоні відповідальності УВ "Схід"
Як зазначається, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 28 російських штурмів.
Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Покровський напрямок
На Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине. Наші захисники вже відбили 13 атак, три боєзіткнення наразі триває.
Наголошується, що Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.
"Противник активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога", - додали в УВ "Схід".
Ситуація в Мирнограді
У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста та не дозволяють окупантам заводити важку техніку до його південної частини. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування ворога.
Також зазначається, що українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.
