Сили оборони утримують північ Покровська та нищать ворога на околицях Мирнограду, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 65 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 - безповоротно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стримують ворога біля Гришиного, у Мирнограді тривають бої, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Крім того, українські воїни знищили танк, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної техніки, 68 безпілотних літальних апаратів, чотири антени та термінал супутникового зв’язку, також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника.

Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Північна частина Покровська під контролем ЗСУ, зупиняємо ворога у Мирнограді, - Сирський

Знищення військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 250 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1130 БпЛА різних типів та 50 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 розрахунків російських БпАК.

Також читайте: Українські війська утримують оборону Родинського, контроль над ключовими позиціями збережено, - "Азов". ВIДЕО