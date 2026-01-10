Силы обороны удерживают север Покровска и уничтожают врага в окрестностях Мирнограда, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 65 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии.
Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 60 - безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили танк, реактивную систему залпового огня, пять единиц автомобильной техники, 68 беспилотных летательных аппаратов, четыре антенны и терминал спутниковой связи, а также поразили артиллерийскую систему, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде наши воины удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.
"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - говорится в сообщении.
Уничтожение войск РФ
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 250 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 1130 БПЛА различных типов и 50 единиц другого вооружения и техники, в частности один танк.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 расчетов российских БПАК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль