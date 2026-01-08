Северная часть Покровска под контролем ВСУ, останавливаем врага в Мирнограде, - Сырский

Украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага на Покровском направлении.

Покровск

По его словам, на Покровском направлении сложнейшая оперативная обстановка – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Главнокомандующий ВСУ работал в воинских частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

ВСУ продолжают активную оборону

По его словам, враг пытается увеличить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска под нашим контролем. Останавливаем врага в Мирнограде. Ведем активную оборону", - отметил Сырский.

По результатам докладов с мест Сырский уточнил задачи для командиров армейских корпусов и бригад. Он также определил ряд конкретных мер для усиления устойчивости обороны и обеспечения стабильной работы ключевых логистических маршрутов, от которых зависит поставка боеприпасов и подкреплений.

Боевые возможности

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что приоритетом остается сохранение боевых способностей подразделений и жизни украинских военных.

"Бои на этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако украинские воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность", - добавил Сырский.