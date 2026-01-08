Северная часть Покровска под контролем ВСУ, останавливаем врага в Мирнограде, - Сырский
Украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага на Покровском направлении.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Покровск
По его словам, на Покровском направлении сложнейшая оперативная обстановка – ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.
Главнокомандующий ВСУ работал в воинских частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
ВСУ продолжают активную оборону
- По его словам, враг пытается увеличить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.
"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска под нашим контролем. Останавливаем врага в Мирнограде. Ведем активную оборону", - отметил Сырский.
По результатам докладов с мест Сырский уточнил задачи для командиров армейских корпусов и бригад. Он также определил ряд конкретных мер для усиления устойчивости обороны и обеспечения стабильной работы ключевых логистических маршрутов, от которых зависит поставка боеприпасов и подкреплений.
Боевые возможности
Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что приоритетом остается сохранение боевых способностей подразделений и жизни украинских военных.
"Бои на этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако украинские воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность", - добавил Сырский.
@ (у перекладі, авторська стилістика):
Донбаський фронт:
Рашити вже так багато "взяли", що розвиватимуть свій " успіх" інформаційно. Отже, у ворога все готове для "Костянтинівської авантюри", де головне завдання - фланги: перерізання логістики по трасі Н20 і рокадах, "задушення гарнізону", інфільтрація. Для цього - удар на Віролюбівку із виходом та закріпленням вздовж залізничних колій на панівних висотах.
Правий фланг захищається ударом по дирекції Маркове - Васютинське: 70-та дивізія рашистів уже провела рекогносцировку та готова до активних БД.
З Півдня завдання "водоплавних" і 8-ї армії "закрити питання" єдиної рокади, захопити висоту "217".
3-я армія лугандонів - на фронтальний штурм з подальшою інфільтрацією по своїх трупах.
Покровськ:
Інтенсивність спадає. Оркам потрібне перегрупування та поповнення.
"Водоплавні" намагаються захистити свій Добропільський плацдарм на правому березі. Є низка передумов, які вказують, що можуть втратити.
Гуляйполе:
"Ви підходите до дверей і спершу тихо стукаєте. Вам не відкривають - стукіт зростає.":
Кількість боєзіткнень на ділянці фронту швидко збільшується, без росту результатів. Вже "казалось-говорилось" недоумкам, що єдиний шлях на Захід уздовж траси N15 на Запоріжжя - через Покровське. Але орків туди не пустили та скинули "під укіс" на Гуляйполе. Тож ворожих сил для такого маневру не вистачило.
Щоб тепер розпочати наступ на Запоріжжя, рашистській армії треба "виповзти" зі своїх укріплених "нір", розмінувати свою смугу забезпечення та швидко пробігти kill-зону в 20 км курсом "суворо на Північ". Якщо це не вийде - ділянка фронту 70 км залишиться без захисту: ешелонування там немає.Тож, в результаті, розгортання бойових порядків для наступу 58-ї та 35-ї армій стає неможливим. Підтримати групу "Восток" ці армії не зможуть. А "Восток" вже закінчується, судячи з ефективності - дрібні капості Гєни Тєплінського біля Степногірська не беремо до уваги. Там вже скоро буде 3-5 шарів трупів після ударів дронами.
Поки що так.