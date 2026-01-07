Бойцы 46-й бригады ДШВ отбили массированный штурм оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

В зоне ответственности 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ оккупанты предприняли очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов и подразделений беспилотных систем вражеский штурм был отбит.

Подольские десантники "радушно встретили" незваных гостей.

В ходе боя уничтожены 2 вражеские танковые машины, 2 ББМ и 3 "буханки".

Кроме того, ликвидировано 59 оккупантов, еще 6 получили ранения.

"Наша работа продолжается. 46-я отдельная аэромобильная бригада и в дальнейшем будет уничтожать противника, который пытается продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями", - комментируют бойцы ДШВ под обнародованным видео.

Ранее сообщалось, что РФ пытается проникнуть в Дроновку небольшими группами и обойти позиции ВСУ по дороге Сиверск-Закитное.

